Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ασφάλειας Σερρών για τον θάνατο ενός 17χρονου, με έναν 16χρονο να έχει ήδη προσαχθεί και να εξετάζεται από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προηγούμενο βράδυ ο 17χρονος βρισκόταν με έναν φίλο του όταν συναντήθηκαν με τον 16χρονο. Όλα ξεκίνησαν από ένα μήνυμα που το θύμα είχε στείλει σε μία κοπέλα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καβγάς. Ο 16χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι κατά τη διάρκεια του καβγά χτύπησε τον 17χρονο με τον αγκώνα στο πρόσωπο. Υποστήριξε πως το θύμα ενοχλούσε το κορίτσι του και της έστελνε μηνύματα. Για αυτό, όταν τον είδε εχτές θόλωσε και, αφού διαπληκτίστηκαν, τον χτύπησε.

Μετά το περιστατικό, ο 17χρονος επέστρεψε στο σπίτι του, κατευθύνθηκε όμως στο υπόγειο αντί να ανέβει στο διαμέρισμα. Το πρωί, οι γονείς του, ανησυχώντας, ειδοποίησαν τις αρχές. Τον άτυχο νεαρό βρήκε η μητέρα του στα σκαλιά που οδηγούν στο υπόγειο.

Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν προσαχθεί και άλλοι νεαροί που φέρεται να ήταν παρόντες στον καβγά.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ήδη βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προσαγωγές και τις εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 17χρονου.

Είχε χάσει τον πατέρα του ο 16χρονος δράστης

Σύμφωνα με πληροφορίες σχετικά με τον 16χρονο που έχει συλληφθεί ως ο δράστης του περιστατικού, αμφότεροι οι γονείς του ήταν χρήστες ναρκωτικών, ενώ πριν μερικούς μήνες είχε χάσει τον πατέρα του.

Ο ίδιος ήταν παραβατικός από την ηλικία των 13 ετών καθώς τον έχουν συλλάβει αρκετές φορές για μικροκλοπές, μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ έχει και κάποιες προσαγωγές στο «ιστορικό» του.

Οι αδερφές της μητέρας του είχαν ζητήσει να πάρουν την επιμέλειά του, ωστόσο η μητέρα του δεν το αποδεχόταν.

Η επιμέλεια του 16χρονου ανήκει αυτή τη στιγμή σε Επιμελητή ανηλίκων της Εισαγγελίας Σερρών οι οποίοι και φέρεται να παρακολουθούσαν το παιδί.