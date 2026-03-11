Υπό πίεση βρέθηκε σήμερα ο ευρωπαϊκός αμυντικός κλάδος, υποχωρώντας κατά 2,8% στον απόηχο της γενικευμένης πτώσης που κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές αγορές από το ξεκίνημα της συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν τον οικονομικό αντίκτυπο από τις 12 ημέρες πολέμου στη Μέση Ανατολή και αφομοιώνουν μια σειρά από ανάμικτα οικονομικά αποτελέσματα εταιριών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 1% στις 600 μονάδες στις 11:27 ώρα Ελλάδας, με τους μεγαλύτερους βασικούς κλάδους να κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

Μεταξύ των περιφερειακών δεικτών, ο γερμανικός DAX κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες, σημειώνοντας πτώση 1,7%, μετά τη βουτιά σχεδόν κατά 5,9% της μετοχής της Rheinmetall, καθώς οι προβλέψεις της εταιρίας αμυντικού εξοπλισμού για την αύξηση των πωλήσεων του 2025 ήταν χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η πτώση οδήγησε τον ευρύτερο αμυντικό κλάδο σε απώλειες 2,8%, ενώ ο βιομηχανικός κλάδος υποχώρησε 2%.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αντάλλαξαν αεροπορικά χτυπήματα με το Ιράν ύστερα από σφοδρούς βομβαρδισμούς μία ημέρα νωρίτερα, εξελίξεις που έρχονται σε αντίθεση με τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που δημιούργησαν ελπίδες για αποκλιμάκωση και βοήθησαν τον STOXX 600 να καταγράψει χθες, Τρίτη, την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Υπάρχει μια περίπτωση ο πόλεμος στο Ιράν να μην τελειώσει γρήγορα», δήλωσε η Ιπέκ Οζκαρντερσκάγια, υψηλόβαθμη αναλύτρια στην Swissquote Bank.

Σε αντίθεση με την Ευρώπη, οι ασιατικές αγορές έκλεισαν σε θετικό έδαφος, με το Τόκιο και τη Σεούλ να ενισχύονται κατά 1,43% και 1,40%, αντίστοιχα.

Ο πόλεμος έχει διαταράξει βασικές θαλάσσιες οδούς μέσω των Στενών του Χορμούζ, από όπου μεταφέρεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, αυξάνοντας τις τιμές του αργού και ενισχύοντας τον κίνδυνο για σοκ στις τιμές.

Μετά τη χθεσινή του πτώση, η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου κινήθηκε σήμερα ανοδικά. Στις 12:10 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Μαΐου, αυξήθηκε κατά 3,86% στα 91,19 δολάρια και του βαρελιού του αμερικανικού αργού (WTI), προς παράδοση τον ίδιο μήνα, ενισχύθηκε κατά 4,58% στα 87,27 δολάρια.