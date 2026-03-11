Σε ένα ακόμη φραστικό επεισόδιο που καταγράφηκε στη Βουλή πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, που αυτή τη φορά ήρθε σε σύγκρουση με τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για τη σύμβαση μίσθωσης μεταξύ Ελλάδας και των εταιρειών Chevron Greece Holdings και Helleniq Upstream για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, η πολιτική αρχηγός πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών σημειώνοντας πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή γίνεται για να αποσιωπηθεί το σκάνδαλο Επστάιν και η αποστολή ελληνικών δυνάμεων για την προστασία της Κύπρου πραγματοποιήθηκε για να ξεχαστεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο στόχαστρο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας μπήκε όμως και η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη με αφορμή fake news που αναπαρήχθησαν το προηγούμενο διάστημα και υποστήριζαν ότι ναυλώθηκε ειδική πτήση για να την απεγκλωβίσει από το Ντουμπάι. Τα όσα είπε η κ. Κωνσταντοπούλου προκάλεσαν την αντίδραση του κ. Παπασταύρου που της είπε ότι «είστε κατώτερη των περιστάσεων».

Είχε προηγηθεί ο εξής διαλογος:

Κωνσταντοπούλου: Βγήκε χθες ανερυθρίαστα ο πρωθυπουργός και μίλαγε για πυρηνική ενέργεια και ο κ. Παπασταύρου δεν είπε κουβέντα. Η Ελλάδα είναι χώρα που έχει ταχθεί κατά της πυρηνικής ενέργειας. Φορούσαμε κονκάρδες και διαδηλώναμε για το Τσέρνομπιλ. Δεν επιτρέπεται κανένας κύριος Μητσοτάκης να μας σύρει στη ζώνη του κινδύνου και της έλλειψης ασφάλειας διαρρηγνύοντας πολιτικές δεκαετιών. Σας το λέω θα μας βρείτε απέναντι».

Παπασταύρου: Δεν είπε για Τσέρνομπιλ είπε για…

Κωνσταντοπούλου: Είστε λίγο πιο μεγάλος. Πότε είστε γεννημένος;

Παπασταύρου: Πότε λέτε;

Κωνσταντοπούλου: Αρχές του ’70;

Παπασταύρου: Είμαι το 1969.

Κωνσταντοπούλου: Επειδή ο πρωθυπουργός προσπαθεί να αποδράσει από την επικαιρότητα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από το σκάνδαλο των Τεμπών από όλα που τον βαρύνουν, όπως κάνει και ο Τραμπ που προσπαθεί να αποδράσει από το σκάνδαλο του Επστάιν, κάνει επιθετικούς πολέμους. Όταν εμφανίζεται μπροστά σε ένα ελικόπτερο δίπλα στον Χριστοδουλίδη – κι αυτός ελέγχεται – και στον Μακρόν που είναι επίσης υπό αμφισβήτηση εμπιστοσύνης. Όταν ο πρωθυπουργός παίζει με αυτά τα θέματα και ο Μακρόν ενδιαφέρεται να πουλήσει όπλα και ο Τραμπ υποχρέωσε τις χώρες του ΝΑΤΟ να αγοράσουν – μόνο η Ισπανία αντιστάθηκε – μέσα στο αλισβερίσι ακούμε και για πυρηνική ενέργεια. Εμείς είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο και αυτός που θέλει να πλασάρεται σαν υπεύθυνος, είναι ο πλέον ανεύθυνος, που θα πάρει πρώτος το ελικόπτερο να φύγει σε άλλη χώρα, όπως βρισκόταν σε άλλη χώρα η κόρη του.

Παπασταύρου: Γιατί μπλέκετε το παιδί του πρωθυπουργού; Εργάζεται στο εξωτερικό.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι παιδί. Και άλλοι άνθρωποι εργάζονται και αγωνιούσαν για να επαναπατριστούν,

Παπασταύρου: Με τη σειρά της ήρθε. Υποτιμάτε τον ρόλο σας. Για ποιο πράγμα εγκαλείτε τη Σοφία Μητσοτάκη; Έλληνας πολίτης είναι πήρε τη σειρά της και ήρθε. Είστε κατώτερη των περιστάσεων.

Ακολούθως ο καυγάς επεκτάθηκε, καθώς συμμετείχε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος που είπε πως προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως: «Δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα σε όσα ακούσαμε. Υπήρξε χυδαία επίθεση στην οικογένεια του πρωθυπουργού. Υπήρξε ρεσιτάλ παροξυσμικού λόγου χωρίς όρια. Και αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Φανταστείτε μια πολιτική αρχηγό να έπρεπε, αν ο λαός το επέτρεπε, να διαχειριστεί μια κρίση στη Μέση Ανατολή. Μια πολιτική αρχηγό που δεν μπορεί να ελέγξει το στόμα και τα νεύρα της. Δεν πρέπει να λέγεστε Πλεύση Ελευθερίας, Πλεύση Ασυναρτησίας πρέπει να λέγεστε, Πλεύση Ασυδοσίας.