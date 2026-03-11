Συναγερμός σήμανε στον Λευκό Οίκο, όταν οδηγός αυτοκινήτου έπεσε με το όχημά του πάνω σε πύλη της βορειοδυτικής πλευράς του συγκροτήματος, λίγο πριν τις 07:00 το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών «Connecticut Avenue» και «H Street», στη βορειοδυτική πλευρά, όταν ένα βαν διέσπασε τα προστατευτικά εμπόδια, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομική Υπηρεσία της περιφέρειας της Κολούμπια.

Μετά τη σύγκρουση, οι δρόμοι γύρω από τον Λευκό Οίκο αποκλείστηκαν για λόγους ασφαλείας, ενώ ο οδηγός συνελήφθη και ανακρίνεται από την υπηρεσία «United States Secret Service», σύμφωνα με την DailyMail.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα του οδηγού, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.