Ολοκληρώθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η επεξεργασία των συμβάσεων με την Κοινοπραξία CHEVRON και HELLENiQ, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη Νότια Κρήτη και νότια της Πελοποννήσου.

Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τάχθηκαν η ΝΔ μαζί με την Ελληνική Λύση, ενώ ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας το καταψήφισαν και ΠΑΣΟΚ μαζί με ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συνεδρίαση.

Αύριο Πέμπτη, 12 Μαρτίου, αναμένεται η κύρωσή της από την Ολομέλεια.

Οι επιφυλάξεις και ενστάσεις της αντιπολίτευσης εστιάστηκαν κυρίως στο άρθρο 30 παρ. 3 της συμφωνίας, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για την κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Απαντώντας, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, διαβεβαίωσε εκ νέου ότι καμία ιδιωτική συμφωνία δεν εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα.

«Για να είμαστε πολύ ξεκάθαροι, δεν υπάρχει τίποτα γκρίζο, δεν υπάρχει τίποτα μυστικό, δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο ή επιζήμιο. Οι συμφωνίες με την CHEVRON είναι συμβάσεις μίσθωσης υπέρ του Δημοσίου και ιδιωτικών εταιρειών για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα γιατί από τη φύση τους δεν εκχωρούνται μέσω τέτοιων συμβάσεων. Άρα ούτε ενισχύονται, ούτε κατοχυρώνονται και ούτε εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου.

Όπως είπε ο Υπουργός Ενέργειας, «όταν έχεις το ανυπόστατο και παράνομο Τουρκολιβυκό μνημόνιο και μία κορυφαία, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου, έρχεται και επενδύει στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, τα οποία η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης τα έχει αμφισβητήσει, τότε αυτή η πραγματική κατάσταση έχει σημασία την τελευταία στιγμή, λαμβάνεται υπόψη».

«Δημιουργεί μια πραγματική κατάσταση που αποδυναμώνει το Τουρκολιβυκό μνημόνιο και ενισχύει την ελληνική θέση», επεσήμανε ο κ. Παπασταύρου και συμπλήρωσε:

«Η διάταξη του άρθρου είναι μία νομική πρόβλεψη σε θέματα κατανομής ευθύνης και νομικής προστασίας των συμβαλλομένων. Έρχεται να προστατέψει το ελληνικό Δημόσιο από πιθανή αποζημίωση. Και σε κάθε περίπτωση, όπως λέει το άρθρο 30 στην αρχή του, η ίδια η σύμβαση διασφαλίζει ότι ο τελικός λόγος ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο που έχει πλήρως τη διακριτική ευχέρεια για κάθε ζήτημα που αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα».

«Συνεπώς, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο υποχωρεί ή μειώνει. Αυτό το οποίο κάνει η σύμβαση, την οποία θα συζητήσουμε αύριο στην Ολομέλεια, είναι να ενδυναμώνει την Ελλάδα, να διπλασιάζει την έκταση στην οποία μπορούμε να κάνουμε έρευνες και να πολλαπλασιάζει την πιθανότητα η χώρα μας να έχει εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα για το καλό όλων των Ελλήνων», κατέληξε ο Υπουργός Ενέργειας.