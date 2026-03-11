Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «ξεκίνησε με ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα, τα οποία δεν μπορούσαμε να εγκρίνουμε, διότι πραγματοποιήθηκαν χωρίς σαφώς καθορισμένο σκοπό και κυρίως, εκτός διεθνούς δικαίου», δήλωσε σήμερα σε τηλεοπτικό σταθμό ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «η στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους για τα συμφέροντά μας, για τους υπηκόους μας που βρίσκονται στη περιοχή, αλλά και για τους εταίρους μας, καθώς και για την παγκόσμια οικονομία, λόγω της εκτόξευσης των τιμών του ντίζελ και της βενζίνης».

Για την επίλυση της κατάστασης απαιτείται, όπως είπε, «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να αποφασίσει μια ριζική αλλαγή στάσης και να προβεί σε σημαντικές παραχωρήσεις, ώστε να μπορέσει να αναδυθεί μια βιώσιμη λύση».

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό επεσήμανε ότι η Γαλλία αναμένει από το Ιράν «να εγκαταλείψει τον ρόλο μιας αποσταθεροποιητικής και επικίνδυνης δύναμης», καταγγέλλοντας την «εμμονή» του καθεστώτος των μουλάδων όσον αφορά το στρατιωτικό οπλοστάσιο και το πυρηνικό πρόγραμμα. Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών είπε: «Προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο. Μεριμνούμε ώστε να προστατεύουμε τους υπηκόους μας, να παράσχουμε κάθε υποστήριξη (…) στην Κύπρο, στους εταίρους μας που στοχοποιήθηκαν άδικα από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, και εργαζόμαστε βεβαίως για να στηρίξουμε τον Λίβανο στη δοκιμασία που διέρχεται, καθώς και για να προετοιμάσουμε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και στον Περσικό Κόλπο, ώστε να μειωθεί η πίεση στις τιμές της ενέργειας».

«Σε αυτή την κρίση δεν είμαστε απλοί θεατές», διαβεβαίωσε ο ίδιος, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Η Γαλλία επιθυμεί «να συγκροτήσει μια αποστολή, κατά το παράδειγμα αυτού που κάναμε στην Ερυθρά Θάλασσα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια στα Στενά του Χορμούζ. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για εμπλοκή στον πόλεμο» και «ο μοναδικός σκοπός είναι η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» τόνισε. Εάν γαλλικές βάσεις δεχθούν —επίθεση και απαιτηθεί απάντηση, «ισχύει η αρχή της νόμιμης άμυνας», πρόσθεσε σχετικά.