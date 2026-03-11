Η εξέλιξη αυτή είχε αρχίσει να διαφαίνεται τις τελευταίες ημέρες, μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, που οδήγησαν στον θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, καθώς και οι επακόλουθες στρατιωτικές ενέργειες της Τεχεράνης εναντίον χωρών όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα τεταμένο γεωπολιτικό σκηνικό.

Την οριστική θέση της χώρας επιβεβαίωσε ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντοντζαμαλί, υπογραμμίζοντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η εθνική ομάδα δεν μπορεί να αγωνιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ»

Όπως μετέδωσε το Faz, ο Ιρανός υπουργός δήλωσε σε τηλεοπτική του παρέμβαση ότι η χώρα δεν προτίθεται να πάρει μέρος στη διοργάνωση. «Από τη στιγμή που αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχει καμία πρόθεση από την πλευρά μας να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έκανε λόγο για «εχθρικές ενέργειες εις βάρος του Ιράν», τονίζοντας ότι «μέσα σε οκτώ ή εννέα μήνες μας επιβλήθηκαν δύο πόλεμοι και χιλιάδες πολίτες μας έχασαν τη ζωή τους». Κλείνοντας, επανέλαβε με κατηγορηματικό τρόπο τη θέση της κυβέρνησης: «Δεν υπάρχει απολύτως καμία πιθανότητα να συμμετάσχουμε».

Η τοποθέτηση του Ινφαντίνο

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τη FIFA. Ο πρόεδρός της, Τζιάνι Ινφαντίνο, είχε δηλώσει πρόσφατα μέσω Instagram, μετά από συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για το επερχόμενο Μουντιάλ: «Ο πρόεδρος Τραμπ με διαβεβαίωσε ότι η εθνική ομάδα του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Ποιος θα πάρει τη θέση του Ιράν;

Η αποχώρηση του Ιράν δημιουργεί πλέον ερωτήματα για το ποια ομάδα θα καλύψει το κενό στο Μουντιάλ του 2026. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, η παγκόσμια ομοσπονδία έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει ποια ομάδα θα αντικαταστήσει μια χώρα που αποσύρεται ή αποκλείεται από τη διοργάνωση.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 6.7 των κανονισμών: «Σε περίπτωση που μια ομοσπονδία αποσυρθεί ή αποκλειστεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η FIFA αποφασίζει κατά την κρίση της για τα επόμενα βήματα και μπορεί να αντικαταστήσει την εν λόγω ομοσπονδία με άλλη».