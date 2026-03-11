Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) συμφώνησε στη μεγαλύτερη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία της, σε μια κίνηση που στοχεύει στην ενίσχυση της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, και οι 32 χώρες-μέλη του συμφώνησαν ομόφωνα να διαθέσουν στην αγορά 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης που διατηρούν.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας διευκρίνισε ότι η αποδέσμευση των αποθεμάτων θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό πλαίσιο που θα προσαρμόζεται στις συνθήκες κάθε κράτους-μέλους, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ενεργειακές ανάγκες και τις εξελίξεις στην αγορά.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί τη μεγαλύτερη συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου που έχει γίνει ποτέ από τα κράτη-μέλη της IEA. Μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη συλλογική απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων είχε φτάσει τα 182,7 εκατομμύρια βαρέλια, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας ιδρύθηκε το 1974 με σκοπό τη διασφάλιση της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας και έχει την έδρα της στο Παρίσι. Στα μέλη της περιλαμβάνονται όλες οι χώρες της Ομάδας των Επτά (G7), μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και 21 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.