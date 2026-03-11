Εμφανώς συγκινημένη, αλλά και «λίγο πιο ανακουφισμένη», εξήλθε από το δικαστήριο η Μάγδα Φύσσα, μετά την ανακοίνωση της τελεσίδικης απόφασης στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.



Η μητέρα του Παύλου Φύσσα μίλησε για τη σημασία που έχει η σημερινή μέρα για εκείνη και για όλους όσοι «δώσανε μαζί τον αγώνα» της δικαίωσης. «Μετά από 11 χρόνια τελειώσαμε. Σήμερα γυρίζω σπίτι με τη σκέψη ότι δεν θα χρειαστεί να βρεθώ ξανά ανάμεσα σε αυτούς που δολοφόνησαν το παιδί μου και έσπειραν το μίσος στην κοινωνία. Σήμερα γυρίζω σπίτι, με την καρδιά μου το ίδιο σκισμένη, αλλά και λίγο πιο ανακουφισμένη. Έντεκα χρόνια αγώνα και ευχαριστώ όλους και όλες εκείνους που δώσαμε μαζί αυτόν τον αγώνα. Ευτυχώς, δεν ήταν λίγοι», είπε η Μάγδα Φύσσα, ευχαριστώντας όλους όσοι την στήριξαν, που «ευτυχώς, δεν ήταν λίγοι», όπως χαρακτηριστικά σχολίασε.



«Παύλο νικήσαμε! Έχοντας χάσει, τους τσάκισες παιδί μου. Ούτε σπιθαμή γης σε κανέναν φασίστα» αναφώνησε η Μάγδα Φύσσα, απευθυνόμενη στον αδικοχαμένο Παύλο. «Παύλο τα καταφέραμε, Παύλο τους νίκησες. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω», συμπλήρωσε εμφανώς συγκινημένη.

Στα χέρια της, η Μάγδα Φύσσα κρατούσε ένα χαρτί που έγραφε: «Παύλο τα καταφέραμε! Τελεσίδικα ναζιστική εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή! Τους ξεφτίλισες».



Δείτε το βίντεο: