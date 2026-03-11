Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έχοντας βάλει στο στόχαστρο εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων, προχώρησε σε μαζικές κοινοποιήσεις προστίμων που φτάνουν τα 109,5 εκατομμύρια ευρώ. Αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, εντοπίστηκαν συνολικά 297.561 περιπτώσεις οχημάτων που κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα ή δεν είχαν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2025. Οι παραβάτες οδηγοί ειδοποιούνται ήδη μέσω SMS, email αλλά και συστημένων επιστολών.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των συναρμόδιων υπουργείων και της ΑΑΔΕ, οι έλεγχοι που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) βασίστηκαν σε στοιχεία της 15ης Δεκεμβρίου 2025. Το προηγούμενο διάστημα οι ιδιοκτήτες είχαν λάβει προειδοποιήσεις, για να ανταποκριθούν εγκαίρως στις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο ένας σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών δεν προχώρησε σε τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων του.



Η κοινοποίηση των οφειλών θα γίνει με τους εξής τρόπους. Όσοι έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, θα λάβουν άμεσα SMS και email. Οι υπόλοιποι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΑΑΔΕ ή, όταν η επικοινωνία δεν είναι εφικτή, με συστημένη επιστολή.



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την αναλυτική εικόνα του οχήματός τους στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι» μέσω της πλατφόρμας gov.gr (ενότητα Περιουσία και φορολογία > Οχήματα) ή απευθείας στο oximata.gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet.



Για τους ιδιοκτήτες που πιστεύουν ότι έχουν χρεωθεί λανθασμένα, οι προθεσμίες για την υποβολή ένστασης έχουν ως εξής:

10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης για ψηφιακή ενημέρωση

20 εργάσιμες ημέρες για όσους λάβουν τη συστημένη επιστολή ταχυδρομικά

Η εξέταση των αιτημάτων γίνεται είτε αυτοματοποιημένα είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΚΕΦΟΔΕ ή ΣΔΟΕ), με τον πολίτη να λαμβάνει απάντηση εντός 30 εργάσιμων ημερών.