Η Λεβερκούζεν προηγήθηκε, η Άρσεναλ ισοφάρισε με πέναλτι στο φινάλε και με το τελικό 1-1 η υπόθεση πρόκριση στους προημιτελικούς του Champions League έμεινε ανοιχτή και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς στο Emirate.

Το σουτ του Μαρτινέλι στο οριζόντιο δοκάρι, στο 19ο λεπτό, ήταν η καλύτερη φάση του πρώτου ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο οι δύο ομάδες δεν ρίσκαραν, με αποτέλεσμα το ματς να είναι κολλημένο στο 0-0.

Με την έναρξη της επανάληψης, όμως, ήρθε το γκολ: Στο 46′ ο Γκριμάλντο εκτέλεσε κόρνερ και ο Άντριχ με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, δίνοντας το προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Οι «κανονιέρηδες» προσπάθησαν να αντιδράσουν στη συνέχεια αλλά δυσκολεύονταν πολύ από την άμυνα των Γερμανών, στο 89′ όμως ο Μαντουέκε κέρδισε κόρνερ και αυτός που ανέλαβε να το εκτελέσει ήταν ο -πρώην παίκτης της Λεβερκούζεν- Χάβερτς, ο οποίος ευστόχησε και έγραψε το τελικό 1-1.