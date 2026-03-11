Εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές εικόνες καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη Χαβάη, καθώς το ηφαίστειο Κιλαουέα παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα, εκτοξεύοντας σιντριβάνια λάβας που φτάνουν ακόμη και τα 300 μέτρα ύψος.

Η νέα αυτή έκρηξη αποτελεί το 43ο επεισόδιο από τότε που ξεκίνησε η τρέχουσα φάση δραστηριότητας του ηφαιστείου τον Δεκέμβριο του 2024, με τις εκρήξεις να εμφανίζονται κατά διαστήματα τους τελευταίους μήνες.

Hawaii's Kilauea volcano is shooting lava fountains up to 1,000 feet, and falling ash and volcanic fragments are forcing temporary closures on the Big Island. The fountaining that began Tuesday morning marked the eruption's 43rd episode since it began in December 2024. pic.twitter.com/m8a9YJKq16 — The Associated Press (@AP) March 11, 2026

Την ίδια στιγμή, πυκνά νέφη καπνού και ηφαιστειακής τέφρας υψώνονται πάνω από το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και επικίνδυνο σκηνικό. Η πτώση στάχτης και μικρών πετρωμάτων από τον ουρανό οδήγησε τις αρχές να προχωρήσουν σε προσωρινό κλείσιμο περιοχών στο λεγόμενο «Μεγάλο Νησί».

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα εντοπίζεται στον κρατήρα Halemaʻumaʻu, όπου το Κιλαουέα παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες εκρήξεις τους τελευταίους μήνες.

Το Κιλαουέα βρίσκεται στο νησί Χαβάη, περίπου 322 χιλιόμετρα νότια της Χονολουλού, και θεωρείται ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, προσελκύοντας διαρκώς το ενδιαφέρον επιστημόνων αλλά και επισκεπτών.