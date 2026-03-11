Ένας 16χρονος συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε μια έφηβη σε σχολείο, το οποίο τέθηκε σε κατάσταση αποκλεισμού (lockdown) με τους τρομοκρατημένους μαθητές να κρύβονται κάτω από τα θρανία τους. Η αστυνομία κλήθηκε στο σχολείο Thorpe St Andrew κοντά στο Νόριτς γύρω στις 10:24 π.μ., ενώ δόθηκε εντολή στους μαθητές να κρυφτούν και να απενεργοποιήσουν τα τηλέφωνά τους, την ώρα που οι δάσκαλοι οχύρωναν τις πόρτες των τάξεων.



Περίπου 100 γονείς έφτασαν στον χώρο του σχολείου μετά από αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας επίμονα πληροφορίες από την αστυνομία. «Αφήστε επιτέλους τα παιδιά να βγουν έξω», φώναζε ένας γονέας, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Αν ο γιος μου είναι κάτω από ένα τραπέζι και κάποιος έρχεται με μαχαίρι, θέλω να γνωρίζει ότι πλησιάζουν». Ένας μαθητής έστειλε μήνυμα στην οικογένειά του λέγοντας «φοβάμαι πολύ», ενώ ένας άλλος έγραψε ότι «θέλει απλώς να πάει σπίτι του».



Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν και αστυνομικά drones για τον εντοπισμό του υπόπτου, ο οποίος πιστεύεται ότι διέφυγε πηδώντας έναν φράχτη πριν τελικά συλληφθεί. Ο ύποπτος φέρεται να διέφευγε για πάνω από μία ώρα, μέχρι τη σύλληψή του γύρω στις 11:30 π.μ. Ο 16χρονος συνελήφθη με την υποψία πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση.



Η κοπέλα, που πιστεύεται ότι είναι μαθήτρια της 10ης τάξης (περίπου 14-15 ετών), μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Άλλα σχολεία στο Νόρφολκ κράτησαν επίσης τους μαθητές σε εσωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, ενώ το Thorpe St Andrew παρέμεινε αποκλεισμένο.



Πολλοί γονείς εξέφρασαν την οργή τους για την έλλειψη ενημέρωσης από το σχολείο. Ο Darren Evans δήλωσε: «Η επικοινωνία από το σχολείο ήταν σοκαριστική. Αν δεν ήταν το Facebook και οι ειδήσεις, δεν θα είχα ιδέα τι συνέβαινε». Μια άλλη μητέρα ανέφερε ότι το μυαλό της πήγε αμέσως στο χειρότερο σενάριο λόγω της απόλυτης σιωπής από την πλευρά της διοίκησης.



Μια δασκάλα περιέγραψε την εμπειρία λέγοντας: «Είναι κάτι που το εξασκείς στις ασκήσεις ετοιμότητας, αλλά ποτέ δεν νομίζεις ότι θα το κάνεις στην πραγματικότητα». Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν έπιπλα, όπως αρχειοθήκες, για να μπλοκάρουν τις πόρτες των τάξεων, με το σχολείο να παραμένει σε κατάσταση αποκλεισμού για σχεδόν τρεις ώρες.



Οι πρώτοι μαθητές άρχισαν να βγαίνουν από τις τάξεις γύρω στη 1:20 μ.μ. για να επανενωθούν με τους γονείς τους. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με αναφορές για αντισημιτικά συνθήματα που είχαν σημειωθεί σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο ίδιο σχολείο την προηγούμενη εβδομάδα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.