Ποιο είναι το μυστήριο της προέλευσης του Covid-19; Από την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων στην Ουχάν της Κίνας στα τέλη του 2019, το μεγάλο ερώτημα παρέμενε: Πώς ξεκίνησε ο ιός; Οι θεωρίες ήταν δύο: είτε πέρασε φυσικά από τα ζώα στον άνθρωπο, είτε διέρρευσε από κάποιο εργαστήριο.



Αν και οι περισσότεροι επιστήμονες έκλιναν προς τη «ζωονόσο» (μετάδοση από ζώα όπως οι νυχτερίδες), οι φήμες για εργαστηριακή παρέμβαση συνεχίζονταν για χρόνια. Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cell έρχεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο.



Ερευνητές, με επικεφαλής τον ιολόγο Joel Wertheim, εξέτασαν επτά μεγάλες επιδημίες των τελευταίων δεκαετιών (όπως ο Έμπολα, η γρίπη και η ευλογιά των πιθήκων) για να δουν αν οι ιοί είχαν υποστεί «ύποπτες» αλλαγές πριν ξεσπάσουν.

Τα βασικά συμπεράσματα:

Φυσική εξέλιξη : Δεν βρέθηκε καμία ένδειξη τεχνητής παρέμβασης ή περίεργης γενετικής αλλαγής στον SARS-CoV-2. Ο ιός φαίνεται πως εξελίχθηκε φυσικά μέσα στα ζώα και μεταδόθηκε στον άνθρωπο χωρίς «βοήθεια».

Το θέμα της τύχης: Ο ιός αποδείχθηκε τυχαία πολύ αποτελεσματικός στη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, γεγονός που οδήγησε στην ταχύτατη εξάπλωσή του σε όλο τον κόσμο.

Η μόνη περίπτωση στην ιστορία που φαίνεται να σχετίζεται με εργαστηριακό ατύχημα είναι η «Ρωσική Γρίπη» του 1977. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η φύση ήταν ο μοναδικός υπεύθυνος. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των πανδημιών προέρχεται από τα ζώα.



Η κατανόηση αυτού του φυσικού μηχανισμού είναι το «κλειδί» για να μπορέσουμε να προλάβουμε μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις, όπως αναφέρει το δημοσίευμα των New York Times.