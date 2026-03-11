Σημαντική κλιμάκωση της έντασης σημειώθηκε στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, μετά από μαζική πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ από περιοχές του Λιβάνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), περίπου 100 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς το βόρειο Ισραήλ, ενεργοποιώντας συστήματα αεράμυνας και προκαλώντας συναγερμό σε πολλές πόλεις.

WATCH: Northern Israel under heavy Hezbollah rocket barrage. pic.twitter.com/2kQ21WdZT9 — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από διαφορετικές τοποθεσίες στον Λίβανο, ενώ σειρήνες αεράμυνας ήχησαν σε περιοχές όπως η Χάιφα, η Γαλιλαία και τα Υψίπεδα του Γκολάν, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Footage shows rockets fired from Hezbollah toward northern Israel pic.twitter.com/qTtDoq5xPS — ILRedAlert (@ILRedAlert) March 11, 2026

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει πραγματοποιήσει η Χεζμπολάχ από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές του μήνα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την ένταση στην περιοχή.

🚨 ALERT: Iranian ballistic missile attack triggers sirens in northern Israel. pic.twitter.com/LHOlXOeRVL — Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 11, 2026

Την ίδια ώρα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο στρατός εντόπισε και νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση.

Υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ότι υπάρχουν ενδείξεις συντονισμού μεταξύ Ιράν και Χεζμπολάχ όσον αφορά τη χρονική στιγμή των επιθέσεων.

• Israeli media is reporting a near-disaster in the north, where an interceptor warhead landed just inches away from gas cylinders in one of the settlements. pic.twitter.com/oWGUjNunOq — The Red Truck Times (@RedTruckTimes) March 11, 2026

Παράλληλα, Ισραηλινός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες για την εξέλιξη της σύγκρουσης. «Οι επόμενες 24 ώρες θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη συνέχιση της εκστρατείας στο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ φέρνει η ίδια το δικό της τέλος», ανέφερε χαρακτηριστικά.