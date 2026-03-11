Ο Άρμαντ Ντουπλάντις και ο Εμμανουήλ Καραλής θα αναμετρηθούν την Πέμπτη (12/3) στην Ουψάλα της Σουηδίας και όλοι οι λάτρεις του στίβου ανυπομονούν να δουν τις επιδόσεις τους.

Ο Σουηδός είναι ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ με 6,30μ., ενώ ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών με το 6,17μ. που έκανε στα τέλη του Φεβρουαρίου. Πρόκειται για τους δύο καλύτερους αυτή τη στιγμή και η μονομαχία τους αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Μια μονομαχία για την οποία μίλησε στο AFP ο Ντουπλάντις, ο οποίος είχε, όπως πάντα, μόνο καλά λόγια για -φίλο του- Καραλή.

«Θα πρέπει να είμαι ακόμα πιο συγκεντρωμένος, πιο παρακινημένος και ίσως λίγο πιο αγχωμένος. Θα πρέπει να είμαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα μου, επειδή πηδάει σε ένα επίπεδο που κανείς άλλος δεν έχει φτάσει εκτός από εμένα. Αλλά αυτό είναι που κάνει τον διαγωνισμό ακόμα πιο συναρπαστικό και αυτό που όλοι θα θέλουν να δουν», είπε αρχικά ο Σουηδός ρέκορντμαν και συνέχισε.

«Θα είναι έντονος, πολύ έντονος, ίσως ένας από τους πιο έντονους αγώνες στους οποίους έχω αγωνιστεί ποτέ, και αυτό ισχύει και για τους άλλους. Θα μπορούσαν όλοι να ξεπεράσουν τα 6 μέτρα κάποια μέρα ή οποιαδήποτε μέρα».