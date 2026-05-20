Ένα αλμπίνο βουβάλι βάρους 700 κιλών από το Μπανγκλαντές έχει γίνει το απόλυτο viral θέμα των τελευταίων ημερών, εξαιτίας της εντυπωσιακής εμφάνισής του αλλά και του ονόματος που του έδωσε ο ιδιοκτήτης του: «Ντόναλντ Τραμπ».

Το τεράστιο ζώο, που ξεχωρίζει χάρη στον σπάνιο αλμπινισμό του και το ανοιχτόχρωμο τρίχωμά του, εμφανίστηκε σε βίντεο το οποίο μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές, σχόλια και χιουμοριστικές αντιδράσεις.

Αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή των χρηστών δεν ήταν μόνο το επιβλητικό μέγεθος του βουβαλιού, αλλά και η… ιδιαίτερη «ομοιότητα» που, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο.

700 KG Buffalo Named "Donald Trump" lookes alot like Mr president 🔥🔥 pic.twitter.com/LOVIlcXkWk — President Vladimier Putin Parody (@VladimierPutin) May 17, 2026

Μια χαρακτηριστική ξανθιά τούφα στο κεφάλι του ζώου στάθηκε αρκετή ώστε να ξεκινήσουν οι συγκρίσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, πυροδοτώντας νέο κύμα σχολίων και τρολαρίσματος στα social media.

Οι χρήστες του διαδικτύου δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν με χιούμορ το viral βίντεο.

«Είναι πιο ήρεμος από τον κανονικό Trump», έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Αυτός τουλάχιστον δεν κάνει tweets».

Το βίντεο συνεχίζει να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές, με το «βουβάλι Τραμπ» να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο παράξενα και συζητημένα viral στιγμιότυπα των τελευταίων ημερών.