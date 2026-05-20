Έντονο παρασκήνιο φαίνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, καθώς αραβικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε μια σημαντική συμφωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλούνται τα δίκτυα Al-Arabiya και Al-Hadath, οι διαπραγματεύσεις έχουν μπει στην τελική ευθεία, με τις δύο πλευρές να εργάζονται πάνω στην οριστικοποίηση του κειμένου της συμφωνίας.

Η πιθανότητα μιας τέτοιας εξέλιξης προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον, καθώς θα μπορούσε να αναδιατάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλή ένταση.

Πληροφορίες για τελική μορφή συμφωνίας

Τα αραβικά μέσα αναφέρουν ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου μιας συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης».

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες, εφόσον ολοκληρωθούν οι τελευταίες διατυπώσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η αναφορά ότι ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, προκειμένου να ανακοινώσει την τελική εκδοχή της συμφωνίας.

Πυκνές επαφές στο παρασκήνιο

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα πυκνές διπλωματικές επαφές τις τελευταίες ημέρες, με χώρες της περιοχής να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο σύνθετο από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να ανέφερε ότι επρόκειτο να επιτεθεί εκ νέου στο Ιράν την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, αλλά ακύρωσε την επιχείρηση μετά από έκκληση χωρών του Κόλπου.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει την εικόνα μιας παράλληλης διπλωματίας, όπου δημόσιες απειλές, παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις και περιφερειακές παρεμβάσεις εξελίσσονται ταυτόχρονα.

Ισραήλ σε «κατάσταση υψίστης επιφυλακής»

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε «κατάσταση υψίστης επιφυλακής», μετά τις νέες ανταλλαγές απειλών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει πλήξει και αποδυναμώσει το Ιράν και τον φιλοϊρανικό άξονα «συστηματικά, δυναμικά και μεθοδικά».

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για όσο χρειαστεί, τόσο σε κοντινά όσο και σε μακρινά μέτωπα», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνάντησης με διοικητές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι προετοιμασμένες για κάθε πιθανή εξέλιξη.

Ιρανικές απειλές για γενικευμένη ανάφλεξη

Από την πλευρά της Τεχεράνης, οι τόνοι παραμένουν εξαιρετικά υψηλοί.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι, εάν επαναληφθεί επίθεση κατά του Ιράν, ο περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί «πολύ πέραν της περιοχής», απειλώντας με «καταστροφικά πλήγματα».

Η προειδοποίηση αυτή δείχνει ότι, παρά τις πληροφορίες περί συμφωνίας, η στρατιωτική ένταση παραμένει ενεργή και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης δεν έχει απομακρυνθεί.

Γκαλιμπάφ: «Οι ΗΠΑ θέλουν νέο πόλεμο»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιδιώκουν να ξαναρχίσουν τον πόλεμο.

Σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι οι κινήσεις του «εχθρού», τόσο φανερές όσο και κρυφές, δείχνουν πως η Ουάσινγκτον δεν έχει εγκαταλείψει τους στρατιωτικούς της στόχους.

«Παρά την οικονομική και πολιτική πίεση, δεν έχει εγκαταλείψει τους στρατιωτικούς του στόχους και επιδιώκει να πυροδοτήσει έναν νέο πόλεμο», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ.

«Το Ιράν δεν θα ενδώσει στον εκφοβισμό»

Ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ακόμη ότι η Τεχεράνη πρέπει να επιταχύνει τις προετοιμασίες της, ώστε να απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε νέα επίθεση.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να ενδώσει στον εκφοβισμό, ακόμη και αν η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να προσδοκά τη συνθηκολόγηση του ιρανικού έθνους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ιρανικός στρατός αξιοποίησε την εκεχειρία για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του.

Συμφωνία ή νέα έκρηξη;

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν οι πληροφορίες περί συμφωνίας σηματοδοτούν πραγματική αποκλιμάκωση ή αν αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου διπλωματικού παιχνιδιού πίεσης.

Από τη μία πλευρά, οι αναφορές για τελικό κείμενο συμφωνίας δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση. Από την άλλη, η κατάσταση υψίστης επιφυλακής στο Ισραήλ, οι απειλές των Φρουρών της Επανάστασης και η σκληρή ρητορική της Τεχεράνης δείχνουν ότι η Μέση Ανατολή παραμένει πάνω σε τεντωμένο σχοινί.

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες ώρες μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές για το αν η περιοχή θα κινηθεί προς μια εύθραυστη διπλωματική διέξοδο ή προς έναν νέο κύκλο επικίνδυνης κλιμάκωσης.