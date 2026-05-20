Νέα εσωτερική πολιτική θύελλα προκαλεί στο Ισραήλ ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μετά τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις του σε βίντεο κατά ακτιβιστών που κρατούνται.

Παρά τη διεθνή κατακραυγή, το σκληρό διάβημα της Αθήνας, αλλά και την καταδίκη από την ίδια την ισραηλινή κυβέρνηση, ο Μπεν Γκβιρ εμφανίζεται αμετακίνητος, επιλέγοντας να απαντήσει με νέα σκληρή ανάρτηση και να επιτεθεί ακόμη και στον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ.

«Το Ισραήλ δεν είναι παιχνιδάκι»

Σε ανάρτησή του, ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι υπάρχουν στελέχη της κυβέρνησης που, όπως είπε, «δεν έχουν καταλάβει» πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται όσοι ο ίδιος χαρακτηρίζει «υποστηρικτές της τρομοκρατίας».

«Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το Ισραήλ δεν είναι το παιχνιδάκι που το κάνουν ό,τι θέλουν», ανέφερε ο Μπεν Γκβιρ, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους της αντιπαράθεσης.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια του βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις, με τον υπουργό να εμφανίζεται να απευθύνεται με προσβλητικό και επιθετικό τρόπο σε κρατούμενους ακτιβιστές.

יש כאלה בממשלה שעדין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור. מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השניה https://t.co/DibanZph17 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

«Θα δεχτεί τη σφαλιάρα»

Ο Μπεν Γκβιρ, όχι μόνο δεν αποστασιοποιήθηκε από όσα προηγήθηκαν, αλλά επέμεινε στη σκληρή γραμμή του.

«Όποιος έρχεται στο έδαφός μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και συμμερίζεται τη Χαμάς θα δεχτεί τη σφαλιάρα και δεν θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο», τόνισε στην ανάρτησή του.

Η διατύπωση αυτή εντείνει τη διπλωματική και πολιτική πίεση προς την ισραηλινή κυβέρνηση, καθώς οι ακτιβιστές του στολίσκου έχουν ήδη βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων σε πολλές χώρες.

Η σκληρή απάντηση Σάαρ: «Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ»

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας επισύναψε στην ανάρτησή του τη δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος είχε καταδικάσει ανοιχτά τη συμπεριφορά του.

Ο Σάαρ έκανε λόγο για «επαίσχυντη συμπεριφορά», κατηγορώντας τον Μπεν Γκβιρ ότι προκάλεσε εν γνώσει του ζημιά στο κράτος του Ισραήλ.

«Με αυτή την επαίσχυντη συμπεριφορά, προκάλεσες εν γνώσει σου ζημιά στο κράτος μας – και δεν είναι η πρώτη φορά», ανέφερε ο Σάαρ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Μπεν Γκβιρ υπονόμευσε τις προσπάθειες που κατέβαλαν πολλοί άνθρωποι, από στρατιώτες των IDF μέχρι το προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών.

«Όχι, δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ», κατέληξε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, σε μια ασυνήθιστα αιχμηρή δημόσια επίθεση εντός της κυβέρνησης.

Αιχμές από τους IDF: «Εκμεταλλεύτηκε τη θέση του»

Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στο πολιτικό επίπεδο. Σύμφωνα με το KAN News, αξιωματούχοι των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων άσκησαν έντονη κριτική στον Μπεν Γκβιρ.

Όπως ανέφεραν στον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας «εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να τραβήξει την προσοχή».

Η τοποθέτηση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δείχνει ότι η υπόθεση δεν προκαλεί μόνο διπλωματική αμηχανία, αλλά και εσωτερικές τριβές μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και στρατιωτικών κύκλων.

Διπλωματική ζημιά σε κρίσιμη στιγμή

Η δημόσια σύγκρουση έρχεται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία για το Ισραήλ, καθώς η υπόθεση των ακτιβιστών έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο εξωτερικό και έχει ήδη οδηγήσει χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, να ζητήσουν σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και άμεση απελευθέρωση των πολιτών τους.

Η συμπεριφορά Μπεν Γκβιρ κινδυνεύει να επιβαρύνει περαιτέρω την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς, σε μια περίοδο κατά την οποία η ισραηλινή διπλωματία προσπαθεί να περιορίσει τις συνέπειες από την υπόθεση του στολίσκου.

Το πολιτικό μήνυμα πίσω από την επιμονή Μπεν Γκβιρ

Η στάση του Μπεν Γκβιρ δείχνει ότι ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας επιλέγει συνειδητά τη μετωπική σύγκρουση, ακόμη και όταν αυτή προκαλεί πρόβλημα στην εικόνα της κυβέρνησης.

Με τη ρητορική του, επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο πολιτικός που δεν υποχωρεί απέναντι σε όσους χαρακτηρίζει υποστηρικτές της Χαμάς, ακόμη κι αν αυτό προκαλεί αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ.

Το αποτέλεσμα είναι μια δημόσια ρήξη στο εσωτερικό της ισραηλινής ηγεσίας, με τον υπουργό Εξωτερικών να επιχειρεί να διαχωρίσει την επίσημη εικόνα του Ισραήλ από τη συμπεριφορά του Μπεν Γκβιρ.

Κρίσιμη δοκιμασία για την ισραηλινή κυβέρνηση

Η υπόθεση εξελίσσεται σε σοβαρή δοκιμασία για την ισραηλινή κυβέρνηση. Από τη μία πλευρά, ο Μπεν Γκβιρ επιμένει στη σκληρή γραμμή. Από την άλλη, το υπουργείο Εξωτερικών και κύκλοι των IDF δείχνουν ότι θεωρούν τη στάση του επιζήμια για τα ισραηλινά συμφέροντα.

Το ερώτημα πλέον είναι αν η κυβέρνηση Νετανιάχου θα περιοριστεί σε λεκτική αποστασιοποίηση ή αν θα επιχειρήσει να διαχειριστεί πιο αποφασιστικά την εσωτερική κρίση που προκαλεί η στάση του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας.