Σε θανατική ποινή καταδικάστηκε ο ενήλικας που δολοφόνησε ανήλικη influencer στο Πακιστάν, καθώς το κορίτσι δεν ήθελε να συνάψει σχέση μαζί του.

Ο Ουμάρ Χαγιάτ σκότωσε με άγριο τρόπο την 17χρονη σταρ του TikTok, Σανά Γιουσάφ, πέρυσι τον Ιούνιο, όταν της έστησε ενέδρα.

«Τον είχε απορρίψει αρκετές φορές. Συνέχισε να προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί της, αλλά συναντούσε μονίμως άρνηση», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομικής διεύθυνσης του Ισλαμαμπάντ, Αλί Νάσιρ Ρίζβι. «Ήταν μια αποτρόπαια και εν ψυχρώ δολοφονία», τόνισε.

Λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, η Σάνα Γιουσάφ – η οποία αναρτούσε βίντεο στα οποία τραγουδούσε ή προωθούσε καλλυντικά – είχε ανεβάσει βίντεο στο οποίο έκοβε τούρτα γενεθλίων. Πολλοί χρήστες του διαδικτύου έχουν έκτοτε σχολιάσει: «Αναπαύσου εν ειρήνη» και «Δικαιοσύνη για τη Σάνα».

Σύμφωνα με το BBC, ο Χαγιάτ καταδικάστηκε σε θανατική ποινή, καθώς ομολόγησε το έγκλημά του, όπως και την εμμονή που είχε αναπτύξει με τη 17χρονη, επειδή παρακολουθούσε τον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, θα πρέπει να καταβάλει 2,5 εκατομμύρια ρουπίες ως αποζημίωση στην οικογένεια του θύματος.

Ο πατέρας της κοπέλας, σε δηλώσεις που έκανε, είπε ότι η ετυμηγορία που εξέδωσε το δικαστήριο ήταν «ένα μάθημα για όλους τους παρόμοιους εγκληματίες στην κοινωνία».