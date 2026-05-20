Νέες δηλώσεις για το Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης έχουν σχεδόν εξουδετερωθεί.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως «το ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί, σχεδόν τα πάντα έχουν χαθεί», περιγράφοντας μια εικόνα πλήρους αποδυνάμωσης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο ίδιος τόνισε ότι το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν να προχωρήσουν περαιτέρω ή αν η Τεχεράνη θα αποφασίσει να υπογράψει συμφωνία.

«Θα δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων ειδικά όταν σημείωσε πως είτε θα υπογράψουν είτε θα το τελειώσουν, εννοώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν βιάζομαι για συμφωνία με την Τεχεράνη»

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει βιασύνη για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σημασία των Στενά του Ορμούζ.

«Θα έπρεπε να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ και αυτό θα γινόταν άμεσα. Γι’ αυτό θα δώσουμε μια ευκαιρία στη διαδικασία αυτή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι προτιμότερο «να δούμε λίγους νεκρούς αντί για πολλούς», προσθέτοντας ωστόσο ότι «μπορούμε να το κάνουμε και με τους δύο τρόπους».

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «θα κάνει ό,τι θέλω εγώ».

Trump on Netanyahu:



Netanyahu will do whatever I want him to do. pic.twitter.com/j3qC7UmPYX — Clash Report (@clashreport) May 20, 2026

«Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου και απλά δεν νομίζω ότι θα του φερθούν καλά», πρόσθεσε, σχολιάζοντας τις πολιτικές πιέσεις που δέχεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο εσωτερικό της χώρας του.