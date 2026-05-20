Παρουσιαστής της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης προκάλεσε αντιδράσεις, αφού πυροβόλησε με τυφέκιο τη σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης που προωθούσε εκπαίδευση στη χρήση όπλων.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στο κρατικό κανάλι «Ofogh» του Ιράν και περιελάμβανε ένα μέλος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) με καλυμμένο πρόσωπο, το οποίο επέδειξε πώς χρησιμοποιείται ένα τυφέκιο εφόδου τύπου AK-47.

Προς το τέλος της εκπομπής, ο παρουσιαστής Χοσεΐν Χοσεΐνι σημάδεψε και πυροβόλησε τη σημαία των ΗΑΕ που ήταν τοποθετημένη στο στούντιο, πριν ρίξει ακόμα μία βολή προς την οροφή.

Τα ΗΑΕ δεν σχολίασαν δημόσια το περιστατικό.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που Ιρανοί παρουσιαστές εμφανίζονται τις τελευταίες ημέρες στην τηλεόραση κρατώντας όπλα, σε μια προσπάθεια προετοιμασίας του κοινού για ενδεχόμενο πόλεμο.

«Eίμαι έτοιμη»

Σε ξεχωριστή πρόσφατη εκπομπή της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, η παρουσιάστρια, Μομπίνα Νασίρι, εμφανίστηκε κρατώντας τυφέκιο εφόδου, το οποίο της είχε σταλεί από συγκέντρωση στην πλατεία Βανάκ της Τεχεράνης.

«Από αυτό το βήμα, δηλώνω ότι είμαι έτοιμη να θυσιάσω τη ζωή μου για αυτή τη χώρα», είπε.

History repeats…



In Libya, Hala Misrati appeared on state TV with a pistol, pledging loyalty to Gaddafi.



Soon after, state TV fell.

Tripoli fell.

The regime collapsed.



Now in Iran, Mobina Nasiri appears on state TV holding an AK-47, delivering the same visual message:… pic.twitter.com/oGKLc9zKYY — Masih🇮🇷🇺🇲 (@Masihh) May 16, 2026

Το τελευταίο περιστατικό έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και άλλων κρατών του Κόλπου.

Μια επίθεση με drone έπληξε τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό των ΗΑΕ την Κυριακή, προκαλώντας πυρκαγιά στην περίμετρό του.

Κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη, ενώ τα ΗΑΕ δεν κατηγόρησαν κανέναν για αυτό που χαρακτήρισαν «απρόκλητη τρομοκρατική επίθεση».