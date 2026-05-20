Η πρωτεΐνη θεωρείται εδώ και χρόνια το απόλυτο «κλειδί» για καλύτερη απόδοση και μυϊκή ανάπτυξη. Όμως, δεν είναι το μόνο θρεπτικό συστατικό που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά το πώς αποδίδει και αναρρώνει το σώμα μετά την προπόνηση.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες έρευνες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, δείχνοντας ότι μπορούν να συμβάλουν όχι μόνο στην υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου, αλλά και στη μυϊκή αποκατάσταση, τη δύναμη και τη συνολική αθλητική απόδοση.

Τι είναι τα ωμέγα -3 και που θα τα βρείτε

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι ειδικά λιπαρά που βρίσκονται κυρίως στα λιπαρά ψάρια, στα θαλασσινά, στους ξηρούς καρπούς και στους σπόρους, όπως τα καρύδια και ο λιναρόσπορος, αλλά και σε ορισμένα φυτικά έλαια (Λιναρέλαιο, έλαιο από σπόρους chia, έλαιο καρύδιου κ.α.)

Οι βασικές μορφές των ωμέγα-3 είναι το εικοσαπενταενοϊκό οξύ (EPA) και το δοκοσαεξαενοϊκό οξύ (DHA). Τα EPA και DHA είναι απαραίτητα για τη δομή και τη λειτουργία των κυττάρων, ιδιαίτερα στους μυς, την καρδιά και τον εγκέφαλο. Αυτό συμβαίνει επειδή συμβάλλουν στη «ρευστότητα της κυτταρικής μεμβράνης», δηλαδή στη σωστή ροή θρεπτικών συστατικών και χημικών ουσιών προς τα κύτταρα.

Για να διατηρηθούν επαρκή επίπεδα ωμέγα-3, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται μέσω της διατροφής. Παρότι δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για την ιδανική ποσότητα, οι περισσότεροι οργανισμοί υγείας προτείνουν 1,4 έως 2,5 γραμμάρια ωμέγα-3 ημερησίως, εκ των οποίων τα 140 έως 600 mg να προέρχονται συγκεκριμένα από EPA και DHA.

Περίπου 500 mg EPA και DHA ημερησίως φαίνεται να επαρκούν για την υποστήριξη της υγείας αλλά και της άσκησης.

Πώς βοηθούν στην προπόνηση τα ωμέγα-3

Η προπόνηση, ιδιαίτερα αυτή με αντιστάσεις όπως τα βάρη, αλλά και οι έντονες μορφές άσκησης όπως το CrossFit, προκαλεί στρες στους μυς και μικρές φθορές που ενεργοποιούν φλεγμονώδεις μηχανισμούς στο πλαίσιο της αποκατάστασης.

Ένα ορισμένο επίπεδο φλεγμονής είναι απαραίτητο για την προσαρμογή του σώματος στην άσκηση. Ωστόσο, όταν η φλεγμονή είναι υπερβολική ή παρατεταμένη, μπορεί να καθυστερήσει την αποκατάσταση και να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση.

Σύμφωνα με το Science Alert, τα ωμέγα-3 φαίνεται να λειτουργούν σαν «ρυθμιστές κυκλοφορίας», βοηθώντας τον οργανισμό να ελέγχει καλύτερα τη φλεγμονώδη απόκριση μετά την άσκηση, ώστε οι μύες να αναρρώνουν πιο αποτελεσματικά.

Το EPA φαίνεται επίσης να ενισχύει τη ροή του αίματος προς τους μυς μετά την προπόνηση και να υποστηρίζει τη διαδικασία μυϊκής πρωτεϊνοσύνθεσης, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο το σώμα δημιουργεί νέο μυϊκό ιστό.

Και οι δύο αυτοί μηχανισμοί μπορεί να βελτιώσουν την αποκατάσταση μετά από επαναλαμβανόμενες προπονήσεις. Μελέτες σε σωματικά δραστήριους ενήλικες έχουν δείξει ότι η λήψη ιχθυελαίου που είναι πλούσιο σε EPA και DHA για αρκετές εβδομάδες ενίσχυσε τα κέρδη μυϊκής δύναμης και την απόδοση σε ασκήσεις αντίστασης, σε σύγκριση με άτομα που ακολουθούσαν το ίδιο πρόγραμμα προπόνησης χωρίς συμπλήρωμα ωμέγα-3.

Τα EPA και DHA φαίνεται, επομένως, να βοηθούν το σώμα να αναρρώνει και να προσαρμόζεται πιο αποτελεσματικά στην προπόνηση με την πάροδο του χρόνου.

Το DHA είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα, καθώς υποστηρίζει τη γνωστική λειτουργία και τα νευρικά σήματα που βοηθούν τους μυς να λειτουργούν αποτελεσματικά κατά την άσκηση.

Άτομα που γυμνάζονται συστηματικά και λαμβάνουν συμπλήρωμα ωμέγα-3 εμφανίζουν επίσης υψηλότερα επίπεδα DHA στις κυτταρικές μεμβράνες των μυών τους σε σχέση με άτομα που κάνουν καθιστική ζωή. Αυτό μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση και την προσαρμογή του οργανισμού μετά την άσκηση.

Το κλειδί για καλύτερα αποτελέσματα από τα ωμέγα – 3

Μαζί με τις τροφές που είναι πλούσιες σε ωμέγα – 3 συνιστάται η επιλογή υδατανθράκων χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, όπως η βρώμη, τα όσπρια και τα περισσότερα φρούτα. Όπως επισημαίνουν ειδικοί στο Science Alert, oι τροφές χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη απελευθερώνουν αργά τη ζάχαρη στο αίμα, βοηθώντας το σώμα να χρησιμοποιεί τα λιπαρά πιο αποτελεσματικά ως πηγή ενέργειας.

Αντίθετα, τρόφιμα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη, όπως το λευκό ψωμί, τα ζαχαρούχα ποτά και τα επεξεργασμένα δημητριακά, αυξάνουν γρήγορα το σάκχαρο στο αίμα. Αυτό μπορεί να μειώσει το πόσο αποτελεσματικά ενσωματώνονται τα ωμέγα-3 στα κύτταρα και να αυξήσει τη φλεγμονή.

Τι ισχύει με τα συμπληρώματα ωμέγα – 3

Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να λάβουν αρκετά ωμέγα-3 μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής που περιλαμβάνει λιπαρά ψάρια. Ωστόσο, τα συμπληρώματα μπορεί να αποτελέσουν πρακτική λύση όταν αυτές οι τροφές δεν καταναλώνονται συχνά ή όταν απαιτούνται μεγαλύτερες ποσότητες.

Παρότι τα συμπληρώματα ιχθυελαίου μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση των επιπέδων ωμέγα-3, για να υπάρξουν μετρήσιμες αλλαγές στους μυς και στη γενική υγεία, συνιστάται καθημερινή λήψη για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Για τους περισσότερους δραστήριους ανθρώπους, αυτό σημαίνει περίπου 3 έως 5 γραμμάρια ιχθυελαίου ημερησίως, ιδανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε EPA και DHA.

Για μυϊκή ανάπτυξη και βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, προτείνεται ένα συμπλήρωμα που παρέχει περίπου 1,8 γραμμάρια EPA και 1,5 γραμμάρια DHA ημερησίως. Αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί περίπου στα ωμέγα-3 που περιέχονται σε 200 έως 400 γραμμάρια λιπαρών ψαριών, όπως ο σολομός, η ρέγκα και οι σαρδέλες.

Αν ο στόχος είναι η υποστήριξη της υγείας του εγκεφάλου, της γνωστικής λειτουργίας ή της διάθεσης, τότε μπορεί να είναι πιο ωφέλιμη μια υψηλότερη αναλογία DHA.

Σε αυτή την περίπτωση, αντί για ένα συμπλήρωμα με ίση αναλογία EPA και DHA, προτιμάται μια αναλογία 1:8 υπέρ του DHA, όπως για παράδειγμα 100 mg EPA και 800 mg DHA.

Τα διαθέσιμα προϊόντα διαφέρουν, όπως και οι στόχοι για τη λήψη τους. Επομένως είναι σημαντικό να ελέγχεται η περιεκτικότητα σε EPA και DHA και όχι μόνο η συνολική ποσότητα ιχθυελαίου. Για μια εξατομικευμένη – και άρα αποτελεσματικότερη – προσέγγιση είναι σημαντικό να συνεργαστείτε με γιατρό ή διατροφολόγο ώστε να σας βοηθήσει στην καλύτερη επιλογή με βάση τις δικές σας ανάγκες.