Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας τοπικός ηγέτης κοινότητας, έχασαν τη ζωή τους στην Κολομβία την Τρίτη, σε περιοχή όπου δραστηριοποιούνται αντάρτικες οργανώσεις κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Τα θύματα επέβαιναν σε όχημα του κράτους όταν δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώ το περιστατικό σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο, καθώς απομένουν λιγότερες από δύο εβδομάδες μέχρι τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

#Catatumbo l Masacre en la vía Ocaña–Ábrego deja seis muertos: entre las víctimas hay un líder social



Las autoridades confirmaron la muerte de seis personas tras un ataque armado registrado al mediodía de este martes en la vía que comunica a Ocaña con Ábrego, en el sector de la… pic.twitter.com/eEPBf6CY72 — Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) May 19, 2026

Η επίθεση διαπράχτηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Κατατούμπο (βορειοανατολικά), που έχει μετατραπεί από τις αρχές του 2025 σε θέατρο σύγκρουσης μεταξύ ανταρτών, από τη μια του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), από την άλλη παράταξης διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC). Η σύγκρουση έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από εκατό ανθρώπους κι έχει αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες άλλους να εκτοπιστούν.

#Sucesos Masacre en la vía entre Ocaña-Ábrego: seis personas asesinadas entre ellas un líder del Catatumbo.

✅ De acuerdo con Indepaz es la masacre #56 en el país. https://t.co/y1llmpmOyD pic.twitter.com/K3mo9c5VCe — Diario La Opinión (@laopinion_col) May 19, 2026

Σε αγροτική περιοχή του δήμου Αμπρέγο, «έξι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί», συμπεριλαμβανομένου ηγέτη τοπικής κοινότητας, του Φρέιμαν Βελάσκες, ανακοίνωσε η αστυνομία στον νομό Νόρτε ντε Σανταντέρ.

Υπέστησαν επίθεση με «πυροβόλα όπλα μεγάλης εμβέλειας» ενώ κινούνταν με όχημα της Εθνικής Μονάδας Προστασίας, δημόσιου θεσμού αρμόδιου για την φύλαξη πολιτικών και ηγετών κοινοτήτων που απειλούνται, διευκρίνισε η αστυνομία.

Μέσα ενημέρωσης της χώρας επισήμαναν ότι οι σωματοφύλακες στους οποίους είχε ανατεθεί η προστασία του Φρέιμαν Βελάσκες συγκαταλέγονται στους νεκρούς.

Η τρέχουσα προεκλογική εκστρατεία στην Κολομβία χαρακτηρίζεται η πιο αιματηρή της τελευταίας δεκαετίας. Την έχουν αμαυρώσει από την αρχή της χρονιάς οι δολοφονίες τουλάχιστον 55 ηγετών κοινοτήτων–με άλλα λόγια, ενός κάθε τρεις ημέρες, κατά μέσον όρο–σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Μελετών για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη (INDEPAZ).

Η αποστολή παρατηρητών των εκλογών τονίζει πως πάνω από το ένα τρίτο των δήμων της χώρας είναι εκτεθειμένο στον κίνδυνο πολιτικής βίας καθώς πλησιάζει ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών, την 31η Μαΐου.