Οι κινητοποιήσεις που εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Βολιβία συνιστούν απόπειρα «πραξικοπήματος», δήλωσε χθες Τρίτη ο αναπληρωτής επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη της Ουάσινγκτον προς τον κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας, Ροδρίγο Πας, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των μαζικών διαδηλώσεων.

«Πρόκειται για πραξικόπημα χρηματοδοτούμενο από την αφύσικη συμμαχία ανάμεσα στην πολιτική και το οργανωμένο έγκλημα σε όλη την περιοχή», δήλωσε ο Κρίστοφερ Λαντάου. Ανέφερε εξάλλου μέσω X ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον «φίλο» του βολιβιανό πρόεδρο Πας.