Οι κινητοποιήσεις που εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Βολιβία συνιστούν απόπειρα «πραξικοπήματος», δήλωσε χθες Τρίτη ο αναπληρωτής επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη της Ουάσινγκτον προς τον κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας, Ροδρίγο Πας, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των μαζικών διαδηλώσεων.
«Πρόκειται για πραξικόπημα χρηματοδοτούμενο από την αφύσικη συμμαχία ανάμεσα στην πολιτική και το οργανωμένο έγκλημα σε όλη την περιοχή», δήλωσε ο Κρίστοφερ Λαντάου. Ανέφερε εξάλλου μέσω X ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον «φίλο» του βολιβιανό πρόεδρο Πας.
Let there be no mistake: those who lost overwhelmingly at the ballot box in Bolivia last year are trying to overthrow President @Rodrigo_PazP by organizing RIOTS and BLOCKADES with the support of organized crime and drug traffickers. I spoke with my friend President Paz this…— Christopher Landau (@DeputySecState) May 19, 2026