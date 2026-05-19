Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης στην Κύπρο για τα 107 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ποντίων, ενώ ανεγέρθηκε και άγαλμα.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, η εκδήλωση έγινε στο Παραλίμνι, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο πρόεδρος της Κύπρου δήλωσε ότι «ο ελληνισμός τιμά τις θυσίες», αναφέροντας πως το νέο μνημείο στο Παραλίμνι θα αποτελεί σημείο αναφοράς και αιώνιο σύμβολο μνήμης για τα 353.000 θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Βίντεο από την εκδήλωση: