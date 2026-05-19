Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης στην Κύπρο για τα 107 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ποντίων, ενώ ανεγέρθηκε και άγαλμα.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, η εκδήλωση έγινε στο Παραλίμνι, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο πρόεδρος της Κύπρου δήλωσε ότι «ο ελληνισμός τιμά τις θυσίες», αναφέροντας πως το νέο μνημείο στο Παραλίμνι θα αποτελεί σημείο αναφοράς και αιώνιο σύμβολο μνήμης για τα 353.000 θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

«Η μνήμη δεν σβήνει. Η ιστορική αλήθεια δεν διαγράφεται. Και ο Ελληνισμός δεν ξεχνά ποτέ τους νεκρούς του.» Από το ηρωικό Παραλίμνι της ημικατεχόμενης Αμμοχώστου, σε μια γη που εδώ και 52 χρόνια βιώνει τη βαρβαρότητα της κατοχής, η Κύπρος έστειλε μήνυμα ιστορικής δικαιοσύνης και… pic.twitter.com/OumsLpTEt9 — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) May 19, 2026

