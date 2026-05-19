Μεταγραφικό στόχο της Μπράιτον και της Μπρέντφορντ αποτελεί ο Κοστίνια, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2029.

Η σεζόν τελείωσε με τους «ερυθρόλευκους» να τερματίζουν στη 2η θέση και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα γίνουν αλλαγές στο ρόστερ, με στόχο να παρουσιαστούν πιο έτοιμοι τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών, είναι πιθανή η πώληση του 26χονου Πορτογάλου δεξιού μπακ αν γίνει κάποια πολύ καλή πρόταση και ενδιαφέρον φέρονται να έχουν εκφράσει μέχρι στιγμής δύο αγγλικές ομάδες και συγκεκριμένα η Μπράιτον -στην οποία παραχωρήθηκε πέρυσι ο Μπάμπης Κωστούλας- και η Μπρέντφορντ.

Ο Κοστίνια είναι από το 2024 στον Ολυμπιακό και έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ, έχοντας ένα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 74 συμμετοχές.