Η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας προορισμός. Είναι φιλοξενία, γεύσεις, εικόνες, άνθρωποι και εμπειρίες που σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι επιστρέφεις κάπου γνώριμα, ακόμα κι αν είναι η πρώτη σου φορά. Με αυτή τη φιλοσοφία, η Anek Lines σε υποδέχεται στα πλοία της και σε φέρνει πιο κοντά στα Χανιά και το Ηράκλειο, μέσα από ένα ταξίδι με άνεση, φροντίδα και αυθεντικό κρητικό χαρακτήρα.

Με καθημερινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα Χανιά και το Ηράκλειο, η Anek Lines σε ταξιδεύει με τον αέρα του τόπου της, φέρνοντας πιο κοντά όχι μόνο έναν προορισμό, αλλά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Έναν προορισμό που δεν σταματά να σε εκπλήσσει με τα τοπία, τους ανθρώπους και τις γεύσεις του.

Και ιδίως τώρα, που η Κρήτη διακρίθηκε ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026, η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστή. Παραδοσιακές συνταγές, αυθεντικά προϊόντα, γεύσεις γεμάτες ιστορία και πάθος σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις.

Αλήθεια, μετά από όλα αυτά, εσύ ακόμα δεν έχεις κλείσει τα εισιτήριά σου με την Anek Lines για Κρήτη;

Νέοι προορισμοί

Φέτος, η εμπειρία του ταξιδιού αποκτά ακόμη περισσότερους προορισμούς και ακόμα περισσότερους λόγους να πεις «φεύγουμε». Η Anek Lines διευρύνει το δίκτυό της, συνδέοντας τον Πειραιά και τα Χανιά με τη μαγευτική Μήλο, αλλά και το Ηράκλειο με τη γοητευτική Σέριφο.

Δύο Κυκλαδονήσια με ξεχωριστή ταυτότητα, κρυστάλλινα νερά, αυθεντική ομορφιά και καλοκαίρι που το ζεις μέχρι την τελευταία στιγμή, σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις.

Μη χάσεις την ευκαιρία να συνδυάσεις την Κρήτη με τις Κυκλάδες και να δημιουργήσεις τη δική σου εμπειρία island-hopping, με την άνεση και τη φιλοξενία της Anek Lines.

Ταξίδεψε με εκπτώσεις έως 50%!

Οι διακοπές ξεκινούν με πλοίο. Η Anek Lines σου δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψεις με μοναδικές προσφορές που φτάνουν έως και 50%!

Ακολουθούν παρακάτω, κάποιες απ’ τις προσφορές:

50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές & παιδιά

30% έκπτωση σε καμπίνες και Ι.Χ. στα ημερήσια δρομολόγια

25% έκπτωση σε 4κλινη καμπίνα

20% Special Οικονομική

20% έκπτωση επιστροφής σε επιβάτες & Ι.Χ.

Πακέτα προσφορών από €114 σε επιβάτες με Ι.Χ. ή και από 253 για 4κλινη καμπίνα & Ι.Χ.

Από 24€ το άτομο για παρέες φοιτητών σε καμπίνες

Δες τις όλες ΕΔΩ και επίλεξε αυτή που σου ταιριάζει!

Γεύσεις, shopping και ταξιδιωτική εμπειρία εν πλω

Η θάλασσα ανοίγει την όρεξη για φαγητό — και όχι μόνο. Στα πλοία της Anek Lines, οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν στα μπαρ μια μεγάλη ποικιλία από γευστικά σνακ, δροσερούς χυμούς, λαχταριστά γλυκά, καφέ ή το ποτό τους, σε έναν ευχάριστο και χαλαρό χώρο.

Στα À la Carte εστιατόρια, ξεχωρίζουν εμπνευσμένες γαστρονομικές δημιουργίες φτιαγμένες με προϊόντα των ελληνικών νησιών, μια προσεκτικά επιλεγμένη και πλούσια λίστα κρασιών από Έλληνες και ξένους παραγωγούς, καθώς και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, που αναβαθμίζει συνολικά την ταξιδιωτική εμπειρία.

Παράλληλα, τα Self Service εστιατόρια προσφέρουν μεγάλη ποικιλία πιάτων, με πεντανόστιμες και απολαυστικές γεύσεις για κάθε προτίμηση.

Μην ξεχάσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου, να αναζητήσεις τις προσφορές μας Happy Deals – Happy Meals!

Έκπτωση -20% στο Self Service, με αγορές άνω των 10€ από τα bar Combo menus που ξεκινάνε από 17,90€

Μάθε περισσότερα ΕΔΩ

Το ταξίδι συνεχίζεται και με shopping: στα καταστήματα των πλοίων μπορεί κανείς να βρει κοσμήματα, καλλυντικά, είδη ταξιδίου και ένδυσης.

Επιπλέον, για μεγαλύτερη διευκόλυνση, στα πλοία υπάρχουν και ATM, ώστε οι αναλήψεις χρημάτων να γίνονται εύκολα και γρήγορα.

Έκπτωση 10% για αγορά wifi πριν το ταξίδι!

Χρειάζεσαι wifi στο ταξίδι σου; Αγόρασε το πακέτο που σου ταιριάζει έως και 24 ώρες πριν από το προγραμματισμένο σου ταξίδι και κέρδισε έκπτωση 10%

Μάθε περισσότερα ΕΔΩ

Κατέβασε το νέο mobile app seamore!

Το seamore, το νέο app των Superfast Ferries, Βlue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, είναι ο προσωπικός σου ταξιδιωτικός βοηθός, με μοντέρνο σχεδιασμό, εύκολη πλοήγηση και λειτουργίες που θα σου λύσουν τα χέρια!

Τι σου προσφέρει το νέο app; Κάνει το ταξίδι σου πιο απλό από ποτέ!

Αποθηκεύεις τους συνταξιδιώτες, τα οχήματα και τα κατοικίδιά σου και κάνεις την κράτησή σου πιο εύκολα και γρήγορα από ποτέ!

Βλέπεις όλα σου τα ταξίδια, τα προηγούμενα και τα επόμενα!

Βρίσκεις πληροφορίες για όλους τους προορισμούς, προτάσεις για ταξίδια και τις διαθέσιμες εκπτώσεις.

Κάνεις εύκολα το web check in σου!

Κι αν είσαι μέλος Seasmiles, έχεις την πλήρη εικόνα του λογαριασμού σου.

Κατέβασέ το τώρα από Google Play & App Store

Περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ!

Ένα Log–in όλα σου τα ταξίδια!

Κάνε εγγραφή και συνδέσου τώρα στο ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον των Superfast Ferries, Βlue Star Ferries, Hellenic Seaways, Anek Lines, mobile app seamore & Seasmiles με έναν κοινό κωδικό!

Extra Tips

Πρόγραμμα Επιβράβευσης Seasmiles

Γίνε και εσύ μέλος εύκολα και γρήγορα μέσω του seasmiles.com ή εν πλω και απόλαυσε μοναδικά προνόμια!

Απόκτησε ΔΩΡΕΑΝ ή με έκπτωση εισιτήρια, εξαργυρώνοντας seasmiles

εξαργυρώνοντας seasmiles Κέρδισε έως -20% στη γραμμή του Ηρακλείου

Επωφελήσου από έως -35% σε 350+ συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα ΕΔΩ.

@sea, ένα διαδραστικό portal εν πλω

Η Anek Lines φροντίζει να έχεις συνεχή ενημέρωση και ποιοτική ψυχαγωγία καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σου. Το @sea είναι ένα διαδραστικό, πολυχρηστικό portal με ελεύθερη πρόσβαση, σχεδιασμένο για να μετατρέπει το ταξίδι με τα πλοία μας σε μια πραγματικά ευχάριστη και ολοκληρωμένη εμπειρία. Επισκέψου το και μάθε χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι σου, άκουσε podcast και μουσική, βρες παιχνίδια για να ψυχαγωγηθούν τα μικρά παιδιά, εκμεταλλεύσου τον χρόνο σου όσο ταξιδεύεις και κλείσε δραστηριότητες στο νησί, και πολλά άλλα!

Πλέουμε μαζί!

Και μην ξεχνάς να χρησιμοποιείς στα πλοία της Anek Lines τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Πλέουμε μαζί για ένα βιώσιμο αύριο!