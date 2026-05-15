Δίχασε το κοινό ο Ελληνοαυστραλός σχεδιαστής μόδας Iordanes Spyridon Gogos με το ιδιαίτερο show που παρουσίασε στο πλαίσιο του «Australian Fashion Week» στο Σίδνεϊ.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ένα γυμνόστηθο ανδρικό μοντέλο σέρνει μια γυναίκα ντυμένη στα πράσινα κρατώντας την από τους αστραγάλους, ενώ ο ίδιος φορά μόνο ένα πράσινο ύφασμα δεμένο γύρω από τη μέση του. Η εικόνα θύμισε σε αρκετούς σκηνή από την εποχή των σπηλαίων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και πλήθος σχολίων στα social media.

Το περιστατικό σημειώθηκε την τρίτη ημέρα της διοργάνωσης, κατά τη διάρκεια του catwalk show του ISG στις γκαλερί UNSW στο Πάντινγκτον. Η πασαρέλα χαρακτηρίστηκε από κάποιους ως «υψηλή μόδα» και «καλλιτεχνική έκφραση», ενώ άλλοι τη θεώρησαν «υπερβολική» και «γελοία», σύμφωνα με το News.com.au.