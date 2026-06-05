Τεράστια ανατροπή στα όσα γνωρίζαμε τις πρώτες ώρες αναφορικά με περιστατικό διάρρηξης σε πολυκατοικία στην Καλλιθέα, καθώς από την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ουδέποτε έγινε παραβίαση πόρτας σε διαμέρισμα ούτε καν στην κεντρική είσοδο.

Νεότερα στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Καλλιθέας δείχνουν ότι οι δύο νεαροί Αιγύπτιοι ενδέχεται να μην μπήκαν ποτέ στην πολυκατοικία όπου διαμένει ο 55χρονος ομογενής από το Καζακστάν με τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τούς είδε έξω από την πολυκατοικία να φωτογραφίζουν το κτίριο και επικοινώνησε με τον σύζυγό της για να τον ενημερώσει. Ο 55χρονος, που εργάζεται ως οδοντίατρος, έσπευσε στο σημείο, κρατώντας ένα μεταλλικό ρόπαλο και φέρεται να εντόπισε τους δύο νεαρούς Αιγύπτιους σε στάση λεωφορείου, όπου και τους επιτέθηκε.

Μάλιστα, ο ένας δέχτηκε πολλά και άγρια χτυπήματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και να του γίνουν περισσότερα από 10 ράμματα στο κεφάλι. Σε βάρος του 55χρονου αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη.