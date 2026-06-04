Μια απίστευτη ιστορία απόπειρας διάρρηξης, αυτοδικίας και βίας εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Καλλιθέα, αφήνοντας την τοπική κοινωνία άναυδη. Όλα ξεκίνησαν όταν δύο νεαροί Αιγύπτιοι, ηλικίας 22 και 23 ετών, παραβίασαν την πόρτα διαμερίσματος με σκοπό να το λεηλατήσουν. Για κακή τους τύχη, όμως, ο 55χρονος ιδιοκτήτης βρισκόταν μέσα. Μόλις ο ένοικος αντιλήφθηκε τους απρόσκλητους επισκέπτες, δεν δίστασε ούτε στιγμή και ήρθε στα χέρια μαζί τους.



Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, με τη συμπλοκή να μετατρέπεται σε κανονική μάχη σώμα με σώμα. Το αποτέλεσμα της άγριας αντιπαράθεσης ήταν να τραυματιστούν σοβαρά και οι δύο πλευρές. Μάλιστα, ο 22χρονος αλλοδαπός διαρρήκτης κατέληξε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου οι γιατροί του έκαναν ράμματα.



Η υπόθεση πήρε μια εντελώς απρόσμενη νομική τροπή. Η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο πέρασε χειροπέδες και στους τρεις εμπλεκόμενους. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής, όμως το ίδιο βράδυ στο κρατητήριο βρέθηκε και ο 55χρονος ένοικος.



Ο ιδιοκτήτης αντιμετωπίζει πλέον βαρύτατες κατηγορίες για πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, με την ΕΛΑΣ να ερευνά τις ακριβείς συνθήκες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.