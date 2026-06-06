Με νέα ανακοίνωσή του, ο Παναθηναϊκός τα βάζει με τον Γιώργο Μπαρτζώκα για τη συμπεριφορά του, ανεβάζοντας παράλληλα και νέο βίντεο, το οποίο δείχνει τις αντιδράσεις του προς τους διαιτητές.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν του Ολυμπιακού με 68-58 στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League και έκαναν το 1-1, με τις δύο ΚΑΕ, από εκεί και πέρα, να… συνεχίζουν τον αγώνα με ανακοινώσεις και αναρτήσεις στα social media.

Στη νέα του ανακοίνωση, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ανέβασε και βίντεο, αναφέρει τα εξής…

«Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν σταμάτησε να απευθύνεται με ένταση στους διαιτητές, ασκώντας πίεση κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού του Πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, μπαίνοντας ακόμη και στον αγωνιστικό χώρο. Κι όμως, δεν δέχθηκε καμία τεχνική ποινή. Δεν δέχθηκε καν παρατήρηση!

Αυτό δεν συνέβη μόνο χθες. Συμβαίνει κατ’ εξακολούθηση!

Έχει γίνει πια κανόνας η επιθετική, ειρωνική, απειλητική και υβριστική συμπεριφορά του απέναντι σε διαιτητές, αθλητές, παράγοντες αντίπαλων ομάδων, φιλάθλους αντίπαλων ομάδων σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας και του κόσμου (σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή), ακόμη και απέναντι σε φιλάθλους της δικής του ομάδας.

Στο χθεσινό παιχνίδι, πέραν της ατιμώρητης δράσης του απέναντι στους διαιτητές, άνοιξε πολλάκις διάλογο με την εξέδρα, προκαλώντας τους φίλους του Παναθηναϊκού, ενώ εξύβρισε χυδαία και τον τιμ μάνατζερ της ομάδας μας, Σάββα Αρώνη.

Φαίνεται πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει το «ελεύθερο» να κάνει και να λέει ό,τι θέλει δίχως να τιμωρείται, προκαλώντας το κοινό αίσθημα και να απαιτείται η παρέμβαση παραγόντων άλλων ομάδων ώστε να σταματήσει.

Φαίνεται πως χαίρει μιας ιδιότυπης ασυλίας, η οποία θα πρέπει να τελειώσει άμεσα!

Ως ΕΔΩ!».