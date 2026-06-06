Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Ουνάι Λόπεθ, με τα ισπανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με την ανακοίνωση να έρχεται μετά την ολοκλήρωση των διακοπών του.

Το όνομα του 30χρονου Ισπανού χαφ που αποχωρεί ως ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγιεκάνο ήρθε στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους» πριν λίγες εβδομάδες και από τότε οι αναφορές είναι συνεχείς, με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να προχωράνε πολύ καλά.

Ο Λόπεθ ήταν στόχος και της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο ίδιος όμως προτιμά να έρθει στην Ελλάδα για να συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα του Ολυμπιακού και τα ισπανικά ΜΜΕ κάνουν πλέον λόγο για πλήρη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Όπως αναφέρουν οι Ίβηρες, η μεταγραφή θα επισημοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διακοπών του Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος θα έρθει στην Ελλάδα και θα τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που επέμεινε για την απόκτησή του, με τη διοίκηση της ΠΑΕ να κάνει όλα όσα έπρεπε.

Ο 30χρονος χαφ είχε 42 συμμετοχές φέτος με τη Ράγιο Βαγιεκάνο σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 2 γκολ και 5 ασίστ.