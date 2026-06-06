Σε ένα ακόμη on air ξέσπασμα προχώρησε η Αναστασία Γιάμαλη, το απόγευμα του Σαββάτου, μέσα από τον αέρα της εκπομπής “Εξελίξεις τώρα” όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του MEGA.

Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε η νέα υπόθεση δολοφονίας μιας γυναίκας από την οποία και η δημοσιογράφος πιάστηκε για να κάνει μια σύνδεση με πολλές προηγούμενες και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν σ’ αυτές ορισμένοι συμπολίτες της.

Ειδικότερα, η Αναστασία Γιάμαλη επισήμανε αρχικά πως «δεν υπάρχει τίποτα πιο δηλωτικό του έμφυλου χαρακτήρα του εγκλήματος της γυναικοκτονίας από το γεγονός θα βγουν κάποιοι, στις περισσότερες περιπτώσεις άνδρες, να τη δικαιολογήσουν επικαλούμενοι την ηθική των θυμάτων. Τι λένε; Λένε ότι η σεμνότητα, λίγο ή πολύ, θα την έσωζε. Αυτήν και τις άλλες. Μύθος».

«Είτε πρόκειται για χυδαίους δημιουργούς περιεχομένου είτε για ανθρώπους τις διπλανής πόρτας που ξεσαλώνουν στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε για ανώνυμους λογαριασμούς, το θράσος αυτό εμφανίζεται όταν το θύμα είναι γυναίκα επειδή ακριβώς είναι γυναίκα».

«Θα τολμούσε ποτέ κανείς να πει ότι έχουν νομιμοποιητική βάση οι 45 μαχαιριές επειδή το θύμα ήταν, ας πούμε, άπιστο, αν δεν ήταν γυναίκα; Όχι. Θα τολμούσε ποτέ κανείς να αναρωτηθεί τι ήθελε ένα ενήλικο άτομο έξω τέτοια ώρα ή στο ξενοδοχείο, αφού είχε αφεθεί να ξεψυχήσει σε ένα πεζοδρόμιο, αν δεν ήταν γυναίκα; Πάλι όχι».

«Θα τολμούσε ποτέ κανείς να αναρωτηθεί τι ήθελε και ακολούθησε τα δυο αγόρια, που τελικά την βίασαν, την χτύπησαν, την βασάνισαν, την έριξαν ζωντανή στη θάλασσα για να την εξαφανίσουν, αν δεν ήταν γυναίκα; Όχι» συμπλήρωσε, με νόημα, η Αναστασία Γιάμαλη στον αέρα της ενημερωτικής της εκπομπής στο Μεγάλο Κανάλι.