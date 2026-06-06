Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», όπου παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στη Ναταλία Γερμανού, μιλώντας μεταξύ άλλων και για τον πρόσφατο γάμο της.

Στο κλείσιμο της συζήτησης, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ηθοποιός επέλεξε να παντρευτεί κάτω από άκρα μυστικότητα, την ίδια ημέρα που διεξαγόταν ο τελικός της Eurovision, με την ίδια να εξηγεί πώς προέκυψε η συγκεκριμένη ημερομηνία.

«Ήταν ένα σαββατοκύριακο που ο Μπρούνο θα ήταν εδώ και ταίριαζε απόλυτα χρονικά, καθώς υπήρχαν πολλές υποχρεώσεις σε άλλες ημερομηνίες, ενώ δεν είχα ούτε τα παιδιά. Έτυχε να συμπέσει με τη Eurovision, δεν το γνώριζα καν», ανέφερε αρχικά.

Η Αθηνά Οικονομάκου παραδέχτηκε πως επιθυμούσε ο γάμος να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δήλωσε χαρούμενη που τελικά κατάφερε να ζήσει αυτή τη στιγμή όπως ακριβώς την είχε φανταστεί.

«Παρακαλούσα να συμβεί αυτό που τελικά έγινε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έμεινε τόσο κλειστά και το ζήσαμε με τόση ηρεμία, γαλήνη και συναισθηματική φόρτιση. Ήμασταν μόλις 15 άτομα και για πρώτη φορά κατάλαβα πραγματικά το μυστήριο του γάμου», εξομολογήθηκε.

Μιλώντας για την εμπειρία της, εξήγησε πως αυτή τη φορά βίωσε διαφορετικά τη στιγμή, χωρίς το άγχος που συνήθως συνοδεύει μια νύφη.

«Έχω πάει σε αμέτρητους γάμους και έχω ξαναπαντρευτεί. Συνήθως υπάρχει η αγωνία να πάνε όλα τέλεια και να περάσουν όλοι καλά. Αυτή τη φορά ήταν όλα πολύ συναισθηματικά φορτισμένα, αλλά με έναν όμορφο τρόπο. Ήταν μια μοναδική εμπειρία», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πόσο σημαντικό ήταν για εκείνη να διατηρήσει αυτή τη στιγμή αυστηρά προσωπική.

«Χάρηκα πολύ που καταφέραμε να το κρατήσουμε στον κλειστό κύκλο που θέλαμε και να παραμείνει κάτι μόνο για εμάς. Το είχα μεγάλη ανάγκη», κατέληξε.