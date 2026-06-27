Η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, το οποίο καταρρίπτει ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών, προκαλεί εκατοντάδες θανάτους και οδηγεί τις Αρχές στη λήψη έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Την Παρασκευή, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία κατέγραψαν θερμοκρασίες-ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο, ενώ σε Ισπανία και Γαλλία αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων που συνδέονται με την ακραία ζέστη.

Στη Γερμανία καταγράφηκε προσωρινά η υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της χώρας, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 41,3 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Ζάαρμπρικεν, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Η τελευταία είχε ήδη βιώσει τις υψηλότερες θερμοκρασίες της επί τρεις συνεχόμενες ημέρες μέσα στην εβδομάδα.

Παρότι ο καύσωνας στη Γαλλία φαίνεται να υποχωρεί, η υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ, εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για την εμφάνιση θανάτων σε κατοικίες. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, Κλερ Νούλις, προειδοποίησε για τις «σημαντικές επιπτώσεις» στην ανθρώπινη υγεία, τα οικοσυστήματα, τη γεωργία και την εργασία, τονίζοντας πως «δυστυχώς, πρέπει να το συνηθίσουμε».

Νέα ρεκόρ θερμοκρασίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες

Το φονικό κύμα ζέστης του Ιουνίου συνεχίζει να κινείται αργά προς τον βορρά και την ανατολική Ευρώπη. Ο Βέλγος μετεωρολόγος Νταβίντ Ντεχενάου ανέφερε ανεπίσημα ότι στην περιοχή Κλάινε Μπρόγκελ, κοντά στα σύνορα με την Ολλανδία, καταγράφηκαν 40 βαθμοί Κελσίου.

Στην ολλανδική επαρχία Λίμπουργκ σημειώθηκε μέγιστη θερμοκρασία 39,4 βαθμών Κελσίου, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε προσωρινό ρεκόρ Ιουνίου, με 37,1 βαθμούς Κελσίου στο Κάβεντις της κομητείας Σάφολκ.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), τουλάχιστον 150 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη βρέθηκαν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου την Παρασκευή.

Οι μετεωρολόγοι στην Τσεχία εκτιμούν ότι σήμερα ενδέχεται να καταρριφθεί το εθνικό ρεκόρ των 40,4 βαθμών Κελσίου που είχε σημειωθεί το 2012, ενώ στην Αυστρία οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο ιστορικό ρεκόρ την Κυριακή. Παράλληλα, στα Βαλκάνια επικρατούν επίσης ακραίες συνθήκες, με τη Σερβία να αναμένει θερμοκρασίες έως και 39 βαθμούς Κελσίου μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Επιπτώσεις σε ενέργεια, μεταφορές και δημόσιες εκδηλώσεις

Στην Ελβετία, ο πυρηνικός σταθμός του Μπέτσναου απέσυρε από το ηλεκτρικό δίκτυο και τους δύο αντιδραστήρες του, καθώς η θερμοκρασία του ποταμού Άαρε έφτασε τους 25 βαθμούς Κελσίου, επίπεδο που θεωρείται υπερβολικά υψηλό για την αποτελεσματική ψύξη των αντιδραστήρων.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της ομάδας World Weather Attribution, σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και τη νότια Αγγλία οι θερμοκρασίες κινούνται από 5 έως και 12 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής, εξαιτίας ενός επίμονου αντικυκλωνικού συστήματος υψηλών πιέσεων.

Η ίδια επιστημονική ομάδα διαπίστωσε ότι ο Ιούνιος θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλο μήνα και ότι, στην περιοχή που μελετήθηκε, ο τρέχων καύσωνας αποτελεί τον πιο έντονο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες σε ολόκληρο τον κόσμο, με την Ευρώπη να αποτελεί την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα, με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με την υπηρεσία κλιματικής παρακολούθησης Copernicus.

Οι ακραίες θερμοκρασίες προκάλεσαν προβλήματα και στις μεταφορές. Συγκεκριμένα, αμαξοστοιχία της Eurostar που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κολωνία προς το Παρίσι ακινητοποιήθηκε ανατολικά των Βρυξελλών με περίπου 400 επιβάτες. Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το πρακτορείο Belga.

Ακυρώσεις εκδηλώσεων λόγω του καύσωνα

Οι φόβοι για την προστασία της δημόσιας υγείας οδήγησαν στην ακύρωση δύο μεγάλων εκδηλώσεων στο Παρίσι, ύστερα από πιέσεις της τοπικής νομαρχίας, η οποία ανέφερε ότι το σύστημα υγείας είναι «κορεσμένο» και οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να κατευθυνθούν στην προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών.

Οι διοργανωτές της παρέλασης Paris Pride ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν τη μεταφορά της για τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, το μουσικό φεστιβάλ Solidays, που επρόκειτο να ξεκινήσει την Παρασκευή στον ιππόδρομο του Λονσάμπ και να ολοκληρωθεί την Κυριακή, επίσης επηρεάστηκε, ενώ πέρυσι είχε προσελκύσει περισσότερους από 250.000 επισκέπτες.

Αντίθετα, ο αγώνας στίβου του Diamond League στο στάδιο Σαρλετί θα διεξαχθεί κανονικά την Κυριακή, αλλά με τροποποιημένο πρόγραμμα, καθώς η έναρξη μεταφέρθηκε αργότερα μέσα στην ημέρα.

Στην Ολλανδία, χιλιάδες επισκέπτες είχαν ήδη φτάσει στο μουσικό φεστιβάλ Defqon.1 όταν οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την ακύρωσή του, καθώς οι Αρχές εξέδωσαν πρωτοφανή κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το κοινό, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία έπειτα από αναφορές για επεισόδια. Αντίστοιχα, στη Γερμανία ακυρώθηκαν πολλές ακόμη εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και ο Ημιμαραθώνιος του Αμβούργου.

Αυξάνονται οι νεκροί σε Γαλλία και Ισπανία

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας προειδοποίησε ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες θα οδηγήσουν σε επιπλέον θανάτους, ενώ έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο έκτακτης ανάγκης για όλα τα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού, λόγω των έντονων πιέσεων που δέχεται το σύστημα υγείας.

Στη Μασσαλία, ένα παιδί 18 μηνών έχασε τη ζωή του αφού εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο σε κατάσταση υπερθερμίας. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο ανάλογο περιστατικό στη Γαλλία, καθώς την Τετάρτη ένα τρίχρονο παιδί εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο στο Παρίσι, ενώ τη Δευτέρα δύο μικρά παιδιά έχασαν τη ζωή τους μέσα σε όχημα στην πόλη Καρπεντρά, στη νότια Γαλλία.

Παράλληλα, οι θάνατοι από πνιγμό στη Γαλλία από την έναρξη του καύσωνα ανέρχονται πλέον σε 55, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι περίπου τα δύο τρίτα των θυμάτων κολυμπούσαν σε μη οργανωμένες περιοχές χωρίς επιτήρηση.

Στην Ισπανία, το σύστημα παρακολούθησης MoMo έχει καταγράψει 327 θανάτους από την Κυριακή έως και την Πέμπτη, οι οποίοι ενδέχεται να σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες, με τους περισσότερους να σημειώνονται τις δύο τελευταίες ημέρες.

Παρότι οι θερμοκρασίες στην Ισπανία άρχισαν να υποχωρούν, μεγάλη δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε βορειοανατολικά της Βαρκελώνης, αναγκάζοντας περίπου 16.000 κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους το πρωί της Παρασκευής. Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για εμπρησμό.

Οι παγετώνες λιώνουν νωρίτερα από ποτέ

Η ανακούφιση από τη ζέστη αναμένεται περιορισμένη στις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ερευνητική ομάδα που παρακολουθεί τους παγετώνες στην Ελβετία προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις του καύσωνα γίνονται πλέον έντονα αισθητές και στα ορεινά.

Οι ερευνητές από τη Ζυρίχη αναφέρουν ότι σχεδόν όλα τα αποθέματα χιονιού που είχαν συσσωρευτεί τον χειμώνα αναμένεται να εξαντληθούν πιθανότατα τη Δευτέρα, γεγονός που σημαίνει ότι οι παγετώνες θα αρχίσουν πλέον να λιώνουν. Συνήθως αυτό συμβαίνει τον Αύγουστο, όμως οι Ελβετοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι η φετινή πορεία τήξης προσεγγίζει εκείνη του 2022, της χειρότερης χρονιάς που έχει καταγραφεί, όταν χάθηκε έως και το 6% της συνολικής μάζας των παγετώνων.