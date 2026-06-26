Ο παρατεταμένος καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές συνέπειες, με τις υγειονομικές αρχές να παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και τις κυβερνήσεις να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχίσει δεκάδες ζωές, προκαλεί προβλήματα στις υποδομές και επηρεάζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για ένα από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα που έχει γνωρίσει ποτέ η Γηραιά Ήπειρος.

Από τη Βρετανία και τη Γαλλία μέχρι τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, οι θερμοκρασίες κινούνται σε πρωτοφανή επίπεδα, καταρρίπτοντας ιστορικά ρεκόρ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για το ισχυρότερο κύμα καύσωνα που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, μια ήπειρο όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εξελίσσονται ταχύτερα σε σύγκριση με άλλες περιοχές του πλανήτη.

Στη Γαλλία και τη Βρετανία οι θερμοκρασίες φαίνεται πως έχουν ήδη φτάσει στο ανώτατο σημείο τους, έχοντας ήδη καταρρίψει τα ρεκόρ Ιουνίου. Ωστόσο, στην Ιταλία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι πιο δύσκολες ημέρες βρίσκονται μπροστά, καθώς το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, στη Γαλλία έχουν ήδη καταγραφεί τουλάχιστον 55 θάνατοι που αποδίδονται στις ακραίες θερμοκρασίες. Στο Παρίσι, ο υδράργυρος έφτασε την Τετάρτη στους 40,9 βαθμούς Κελσίου και παρά το γεγονός ότι προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση της ζέστης, οι Αρχές εκτιμούν πως ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Οι επιπτώσεις του καύσωνα είναι αισθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μνημεία και πολιτιστικοί χώροι ανέστειλαν τη λειτουργία τους, ενώ σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στον αγροτικό τομέα. Στο Παρίσι, η αστυνομία κάλεσε τους διοργανωτές μεγάλων εκδηλώσεων, όπως το μουσικό φεστιβάλ Solidays, να ακυρώσουν τις προγραμματισμένες δράσεις τους. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι του φεστιβάλ Υπερηφάνειας (Pride) ανακοίνωσαν ότι η διοργάνωση μεταφέρεται για τον Σεπτέμβριο.

Αγγλία και Ολλανδία σε «κόκκινο» συναγερμό

Η ακραία ζέστη προκάλεσε σημαντικά προβλήματα και στις μεταφορές. Σύμφωνα με την εφημερίδα BZ, το βράδυ της Πέμπτης δημιουργήθηκαν ρωγμές στο οδόστρωμα του αυτοκινητοδρόμου Α2 στην ανατολική Γερμανία, με αποτέλεσμα περίπου 30 οχήματα να υποστούν ζημιές, δύο άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά και οι Αρχές να διακόψουν την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα.

Στη Βρετανία, η μετεωρολογική υπηρεσία Met Office διατήρησε σε ισχύ τον «κόκκινο» συναγερμό και για σήμερα σε μεγάλη περιοχή της νότιας Αγγλίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που εκδίδονται αντίστοιχες προειδοποιήσεις για τρεις διαδοχικές ημέρες.

Αντίστοιχα μέτρα έλαβαν και οι αρχές στην Ολλανδία, οι οποίες εξέδωσαν «κόκκινο» συναγερμό σχεδόν για ολόκληρη τη χώρα. Η απόφαση συνοδεύτηκε από το κλείσιμο πολλών σχολείων, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Προειδοποιήσεις εκδόθηκαν και στη Σερβία, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν γύρω στους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι αρμόδιες αρχές στο Βελιγράδι κάλεσαν τους πολίτες να φροντίζουν για τη σωστή ενυδάτωσή τους και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Η αυξημένη ζήτηση για μέσα δροσιάς είναι πλέον εμφανής. Στη Βρετανία, οι ανεμιστήρες εξαφανίστηκαν από τα ράφια των καταστημάτων, ενώ εταιρείες κατασκευής κλιματιστικών στην Ασία ανακοίνωσαν σημαντική αύξηση των πωλήσεών τους προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Στη Γαλλία, η κρατική ενεργειακή εταιρεία EDF ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 80 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση συστημάτων ψύξης σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς και κέντρα ημερήσιας φροντίδας. Παράλληλα, τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ/ΙΕΑ), τα οποία δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2025, δείχνουν ότι μόλις περίπου το 20% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών διαθέτει κλιματιστικό.

Επιπλέον, οι γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι για σήμερα απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, ημέρα κατά την οποία η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Νορβηγία στη Βοστώνη για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Την ίδια στιγμή, γιατροί και υγειονομικό προσωπικό στη Γαλλία κάνουν λόγο για αισθητή αύξηση τόσο των επειγόντων περιστατικών όσο και των νοσηλειών που σχετίζονται με τον καύσωνα.

Ο Βιλφρίντ Σαμύ, εκπρόσωπος της Ένωσης Ιατρών Υπηρεσιών Επειγόντων Περιστατικών Γαλλίας, υποστήριξε ότι τα νοσοκομεία δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένα για να διαχειριστούν τις επιπτώσεις του ακραίου κύματος ζέστης. «Ο αντίκτυπος στην ψυχική υγεία των υγειονομικών είναι τεράστιος», δήλωσε.