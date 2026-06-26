Ο καύσωνας που πλήττει τη δυτική Ευρώπη χαρακτηρίζεται από επιστήμονες ως ο πιο έντονος και εκτεταμένος που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή, με τους ίδιους να τον αποδίδουν ευθέως στην κλιματική κρίση που προκαλείται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Παράλληλα, σχεδόν οι μισές από τις 850 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης βιώνουν το υψηλότερο επίπεδο θερμικής καταπόνησης που έχει καταγραφεί ποτέ, αποτέλεσμα του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών και αυξημένης υγρασίας.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι πιο υγρές ατμοσφαιρικές συνθήκες δυσκολεύουν την εξάτμιση του ιδρώτα, περιορίζοντας τη φυσική δυνατότητα του ανθρώπινου οργανισμού να δροσιστεί και καθιστώντας τα κύματα καύσωνα ακόμη πιο επικίνδυνα.

Η νέα ανάλυση δημοσιοποιείται την ώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την Πέμπτη την υψηλότερη θερμοκρασία Ιουνίου στην ιστορία του, με 36,7 βαθμούς Κελσίου στο Σόμερσετ, ενώ σε πολλές περιοχές της δυτικής Ευρώπης αυξήθηκαν σημαντικά τα επείγοντα ιατρικά περιστατικά και καταγράφηκαν θάνατοι.

Το καλοκαίρι του 2022 περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη εξαιτίας της ζέστης. Αν και η στατιστική αποτίμηση των επιπτώσεων του φετινού καύσωνα θα απαιτήσει χρόνο, οι επιστήμονες θεωρούν βέβαιο ότι θα αφήσει βαρύ ανθρώπινο αποτύπωμα, ενώ ήδη προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στην καθημερινότητα, με σχολεία να κλείνουν, νοσοκομεία να πιέζονται και σιδηροδρομικά και αεροπορικά δρομολόγια να ακυρώνονται σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η κλιματική αλλαγή κάνει τους καύσωνες ολοένα και πιο ακραίους

Η νέα μελέτη της κοινοπραξίας World Weather Attribution (WWA) δείχνει ότι η ακραία ζέστη επιδεινώνεται με ταχύ ρυθμό, καθώς οι εκπομπές άνθρακα συνεχίζουν να συσσωρεύονται στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με την ανάλυση, αν ο σημερινός καύσωνας είχε εκδηλωθεί το 2003, οι θερμοκρασίες θα ήταν περίπου δύο βαθμούς Κελσίου χαμηλότερες, ενώ αν είχε συμβεί το 1976, μία ακόμη χρονιά γνωστή για τον ισχυρό καύσωνα, θα ήταν κατά 3,5 βαθμούς χαμηλότερες.

Οι εξαιρετικά υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες, που επηρεάζουν ήδη τον ύπνο εκατομμυρίων ανθρώπων, είναι σήμερα περίπου 100 φορές πιθανότερες σε σχέση με το 2003. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι χωρίς άμεση δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι μελλοντικοί καύσωνες θα είναι ακόμη πιο ακραίοι, με αποτέλεσμα το σημερινό καλοκαίρι να θεωρείται στο μέλλον σχετικά ήπιο.

Ο δρ. Θίοντορ Κίπινγκ, ερευνητής ακραίων καιρικών φαινομένων στο Imperial College London και μέλος της ομάδας του WWA, χαρακτήρισε το φαινόμενο ως τον πιο σοβαρό και εκτεταμένο καύσωνα που έχει επηρεάσει τόσο μεγάλη περιοχή της Ευρώπης. Όπως ανέφερε, τα τελευταία 50 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο ο πλανήτης έχει θερμανθεί κατά 1,1 βαθμό Κελσίου, η πιθανότητα εμφάνισης ενός τέτοιου καύσωνα έχει αυξηθεί δραματικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν θα μπορούσε να συμβεί τον Ιούνιο χωρίς την κλιματική αλλαγή, ενώ σημείωσε πως πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες καταγράφουν όχι μόνο το θερμότερο τριήμερο Ιουνίου στην ιστορία τους, αλλά και το θερμότερο τριήμερο οποιασδήποτε εποχής του έτους. Μόνο την Πέμπτη εκτιμήθηκε ότι τουλάχιστον 100 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη θα αντιμετώπιζαν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου.

Θερμική καταπόνηση σε επίπεδα-ρεκόρ

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τον δείκτη θερμοκρασίας υγρού βολβού (Wet Bulb Globe Temperature), ο οποίος λαμβάνει υπόψη τόσο τη θερμοκρασία όσο και την υγρασία, ώστε να αποτιμήσουν την πραγματική επιβάρυνση στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ο δρ. Κίπινγκ επισήμανε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει την ικανότητα του ανθρώπινου σώματος να ψύχεται φυσικά. Σύμφωνα με τα ευρήματα, στο 45% των ευρωπαϊκών πόλεων με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων καταγράφονται οι χειρότερες συνθήκες θερμικής καταπόνησης των τελευταίων δεκαετιών, γεγονός που προμηνύει ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Όπως υπογράμμισε, ο ρυθμός με τον οποίο αλλάζουν οι συνθήκες είναι εντυπωσιακός.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, σχολιάζοντας την ανάλυση του WWA, δήλωσε ότι η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται εξαιτίας της εξάρτησης του κόσμου από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Παράλληλα, τόνισε ότι οι λύσεις είναι σαφείς και περιλαμβάνουν ταχύτερη μετάβαση στις καθαρές μορφές ενέργειας, οι οποίες πλέον είναι οικονομικότερες από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και προστασία των δασών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Η ομάδα του WWA χρησιμοποίησε τόσο πραγματικά όσο και αξιόπιστα προγνωστικά δεδομένα θερμοκρασίας για να αναλύσει το θερμότερο τριήμερο σε μεγάλη περιοχή της δυτικής Ευρώπης, η οποία βρίσκεται κάτω από έναν λεγόμενο «θερμικό θόλο». Με μεθόδους που έχουν αξιολογηθεί από την επιστημονική κοινότητα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα της έντασης του φαινομένου.

Οι ερευνητές απέκλεισαν το ενδεχόμενο η ένταση του καύσωνα να οφείλεται στη φυσική μεταβλητότητα του καιρού ή στην επίδραση του φαινομένου Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό Ωκεανό. Αντίθετα, εξήγησαν ότι, παρότι το αντικυκλωνικό σύστημα που εγκλωβίζει τον θερμό αέρα πάνω από την Ευρώπη και μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα δεν είναι ασυνήθιστο για το καλοκαίρι, η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει ενισχύσει σημαντικά την έντασή του.

Προειδοποιήσεις για ακόμη σοβαρότερες συνέπειες

Η Καρολίνα Περέιρα Μαργκιντάν, από το Κέντρο για το Κλίμα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, υπενθύμισε ότι μετά τον καταστροφικό καύσωνα του 2003 πολλές ευρωπαϊκές χώρες επένδυσαν σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και σχέδια αντιμετώπισης, τα οποία, σύμφωνα με έρευνες, έχουν ήδη σώσει πολλές ζωές. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν πλέον.

Όπως ανέφερε, η ολοένα εντονότερη ζέστη επηρεάζει την υγεία, τις μεταφορές, τα ενεργειακά συστήματα και συνολικά την καθημερινή ζωή, ζητώντας μεγαλύτερες επενδύσεις σε κατοικίες, πόλεις και υποδομές που θα μπορούν να αντέξουν τις ακραίες θερμοκρασίες.

Η Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή του Ηνωμένου Βασιλείου είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Μάιο ότι οι υποδομές της χώρας έχουν σχεδιαστεί για ένα κλίμα που πλέον δεν υπάρχει και χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις. Παράλληλα, η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) κατέγραψε περισσότερους από 10.000 θανάτους που συνδέονται με τα κύματα καύσωνα την περίοδο 2020-2024.

Την Τετάρτη, η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου αντιμετώπισε 641 περιστατικά που απειλούσαν τη ζωή μέσα σε μία ημέρα, τον υψηλότερο αριθμό στην ιστορία της. Οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι ευάλωτες ομάδες παραμένουν οι περισσότερο εκτεθειμένοι, ωστόσο οι κόκκινες προειδοποιήσεις της UKHSA και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της χώρας επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος αφορά πλέον ολόκληρο τον πληθυσμό. Την Πέμπτη η UKHSA παρέτεινε για ακόμη 24 ώρες, έως τις 23:00 της Παρασκευής, τον κόκκινο συναγερμό για τη ζέστη.

Παράλληλα, μελέτη που εξέτασε μικρότερο και λιγότερο έντονο ευρωπαϊκό καύσωνα το 2024 διαπίστωσε ότι σε μόλις 12 πόλεις περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε τρεις ημέρες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Η καθηγήτρια Φρίντερικε Ότο, κλιματολόγος στο Imperial College London και συνιδρύτρια του WWA, δήλωσε ότι τα δύο τρίτα αυτών των θανάτων δεν θα είχαν συμβεί χωρίς την κλιματική αλλαγή.

Η ίδια τόνισε ότι οι επιστήμονες επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο τις ίδιες προειδοποιήσεις καθώς οι ακραίοι καύσωνες γίνονται ολοένα και πιο έντονοι. Όπως ανέφερε, η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα, οι λύσεις υπάρχουν, όμως δεν εφαρμόζονται με την απαιτούμενη ταχύτητα, με αποτέλεσμα το ζήτημα να αφορά πλέον το μέλλον που επιλέγει η ανθρωπότητα.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ειδικοί στον τομέα της υγείας είχαν προειδοποιήσει ότι η αυξανόμενη παγκόσμια ζέστη προκαλεί πλέον, κατά μέσο όρο, έναν θάνατο κάθε λεπτό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Έκτακτα μέτρα στη Γαλλία – Απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι

Η κατάσταση στη Γαλλία παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με τις Αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα καθώς τα νοσοκομεία του Παρισιού δοκιμάζονται από τον φονικό καύσωνα που πλήττει τη χώρα και μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Οι κάτοικοι της γαλλικής πρωτεύουσας θα απαγορεύεται προσωρινά να καταναλώνουν αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Παρισιού, Πατρίς Φορ, δήλωσε ότι οι νοσοκομειακές δομές έχουν φτάσει στα όριά τους, εξηγώντας πως τα νέα μέτρα, στα οποία περιλαμβάνεται και η απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε πακέτο, κρίθηκαν απαραίτητα προκειμένου να περιοριστούν οι αυξανόμενες νοσηλείες.

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, ανακοίνωσε ότι μέσα σε ένα 24ωρο οι υπηρεσίες ασθενοφόρων του Παρισιού κατέγραψαν τετραπλάσιο αριθμό καρδιακών ανακοπών σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα, επισημαίνοντας ότι ακόμη και νέοι άνθρωποι υπέστησαν καρδιακές ανακοπές.

Η απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους θα ισχύσει από το μεσημέρι της Παρασκευής έως τις 07:00 του Σαββάτου και θα επαναληφθεί τις ίδιες ώρες από το Σάββατο έως την Κυριακή. Από το μέτρο εξαιρούνται τα εστιατόρια και οι καφετέριες που διαθέτουν υπαίθριους χώρους. Παράλληλα, θα απαγορευτεί η πώληση αλκοόλ σε πακέτο από τις 18:00 της Παρασκευής έως τις 07:00 του Σαββάτου και εκ νέου από τις 18:00 του Σαββάτου έως τις 07:00 της Κυριακής.

Θερμοκρασίες-ρεκόρ και σοβαρές επιπτώσεις

Η θερμοκρασία στο Παρίσι έφτασε την Τετάρτη τους 40,9 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για τον Ιούνιο, ενώ την Πέμπτη παρέμεινε κοντά στους 40 βαθμούς. Από την έναρξη του καύσωνα τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό, ενώ τρία μικρά παιδιά πέθαναν έπειτα από έκθεση στη ζέστη μέσα σε αυτοκίνητα.

Οι δημοτικές αρχές του Παρισιού έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή σειρά μέτρων για τη στήριξη των περίπου δύο εκατομμυρίων κατοίκων της πόλης. Έχει απαγορευτεί η πώληση αλκοόλ σε ορισμένες δημόσιες εκδηλώσεις, πολλά σχολεία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και τα πάρκα παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο.

Παράλληλα, ο Πύργος του Άιφελ και το Μουσείο του Λούβρου, δύο από τα δημοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα παγκοσμίως, περιόρισαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα το ωράριο λειτουργίας τους εξαιτίας των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών.

Περισσότεροι από 44 εκατομμύρια πολίτες στη Γαλλία, σε σύνολο πληθυσμού 67 εκατομμυρίων, βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο κόκκινου συναγερμού για καύσωνα.

Την Πέμπτη τέθηκαν εκτός λειτουργίας δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες στη Γαλλία, ώστε να αποφευχθεί η απόρριψη υπερβολικά θερμού νερού σε ποτάμια που ήδη θερμαίνονται λόγω του καύσωνα-ρεκόρ.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι ακραίες θερμοκρασίες προκάλεσαν επίσης τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων πτηνών σε πτηνοτροφικές μονάδες της Βρετάνης και της περιοχής Πεΐ ντε λα Λουάρ, ενώ οι μετεωρολογικές προβλέψεις αναφέρουν ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει για αρκετές ακόμη ημέρες αποπνικτική ζέστη.