Στις 26 Ιουνίου 2007, η Ελλάδα βρέθηκε στην κορύφωση ενός ακραίου κύματος ζέστης. Στη Νέα Φιλαδέλφεια και τον Ασπρόπυργο ο υδράργυρος έφτασε τους 47,5 βαθμούς Κελσίου — μία από τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Ο καύσωνας είχε ξεκινήσει λίγες ημέρες νωρίτερα. Ένα αντικυκλωνικό σύστημα είχε «παγιδεύσει» πάνω από τη νότια Ευρώπη μάζες αέρα αφρικανικής προέλευσης, ξηρές και αφόρητα ζεστές. Η Αττική βρέθηκε στο επίκεντρο: στην Αθήνα καταγράφηκαν θερμοκρασίες έως 46,2 βαθμούς, ενώ η υψηλή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας προκάλεσε τοπικές διακοπές ρεύματος.

Τα νοσοκομεία δέχθηκαν αυξημένη προσέλευση ηλικιωμένων και χρόνιων ασθενών που κατέρρεαν από θερμοπληξία. Ο ΕΚΑΒ λειτουργούσε υπό πίεση. Το ίδιο καλοκαίρι, τον Αύγουστο, η χώρα χτυπήθηκε από καταστροφικές πυρκαγιές στην Πελοπόννησο — σε συνθήκες ξηρασίας που είχαν ήδη επιβαρυνθεί από τον καύσωνα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει κατατάξει το θερμό επεισόδιο του Ιουνίου 2007 ως το εντονότερο που έχει καταγραφεί, με κριτήριο την απόκλιση των μέγιστων θερμοκρασιών από τις φυσιολογικές τιμές. Δεν είναι το απόλυτο πανελλαδικό ρεκόρ , οι 48°C στην Ελευσίνα και στο Τατόι στις 10 Ιουλίου 1977 παραμένουν υψηλότεροι, αλλά για την Αττική ήταν η πιο σκληρή θερμή περίοδος των τελευταίων δεκαετιών.

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Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1498: Οι Κινέζοι εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα, φέρνοντας επανάσταση στην προσωπική υγιεινή πολύ πριν το προϊόν γίνει ευρέως γνωστό στη Δύση.

1522: Ο οθωμανικός στόλος, αποτελούμενος από περίπου 280 πλοία, αποβιβάζει τα πρώτα στρατεύματα στη Ρόδο, εγκαινιάζοντας τη μακρά πολιορκία των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη.

1794: Στη μάχη του Φλερύς, οι Γάλλοι κάνουν την πρώτη στρατιωτική χρήση αερόστατου, σηματοδοτώντας τη γέννηση της στρατιωτικής αεροπορίας.

1886: Ο Ανρί Μουασάν απομονώνει για πρώτη φορά το στοιχείο φθόριο, κατακτώντας σημαντική θέση στην ιστορία της χημείας.

1913: Στον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο, ο Ελληνικός Στρατός εκδιώκει τους Βουλγάρους από την οροσειρά της Κερκίνης και καταλαμβάνει την Καβάλα, την οποία απελευθερώνει άγημα του αντιτορπιλικού «Δόξα».

1925: Ο στρατηγός Πάγκαλος διαλύει το Κοινοβούλιο και επιβάλλει τη δική του δικτατορία, η οποία θα διαρκέσει για έναν περίπου χρόνο.

1945: Στο Σαν Φρανσίσκο, 50 κράτη υπογράφουν τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, ιδρύοντας τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που αντικαθιστά την Κοινωνία των Εθνών.

1950: Στη Βουλή των Ελλήνων, κατά τη συζήτηση για τους πολιτικούς κρατούμενους, ο ακροδεξιός βουλευτής Μπουραντάς τραυματίζει με το αναλόγιό του τον Αρβανιτάκη, προκαλώντας ένταση και επεισόδια.

1957: Η Ρόμα νικά την ΑΕΚ με 3-1 σε διεθνές φιλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τα έσοδα να διατίθενται για σχολεία αναλφαβήτων – μια ξεχωριστή στιγμή αθλητισμού και κοινωνικής προσφοράς.

1963: Ο Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο και δηλώνει: «Ich bin ein Berliner», δηλαδή «Είμαι ένας Βερολινέζος», εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξη των ΗΠΑ στη Δυτική Γερμανία μετά την ανέγερση του Τείχους.

1963: Η κυβέρνηση Πιπινέλη λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά στηρίζεται αποκλειστικά από την ΕΡΕ, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής ρευστότητας.

1977: Ο Έλβις Πρίσλεϊ δίνει στην Ινδιανάπολη την τελευταία του συναυλία, λίγους μήνες πριν τον θάνατό του.

1992: Στη Διάσκεψη Κορυφής της ΕΟΚ στη Λισαβόνα, οι 12 ηγέτες αποφασίζουν να μην αναγνωρίσουν τα Σκόπια με το όνομα «Μακεδονία», αποδεχόμενοι τις ελληνικές θέσεις.

1993: Φτάνουν στην Αθήνα τα γιγάντια εξαρτήματα του μετροπόντικα «Ιάσονα», με στόχο τη διάνοιξη των σηράγγων για το Μετρό της Αθήνας.

1995: Ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα αλ Θανί ανατρέπει με αναίμακτο πραξικόπημα τον πατέρα του και γίνεται εμίρης του Κατάρ, ανοίγοντας μια νέα εποχή για το κρατίδιο του Περσικού.

1995: Σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας του προέδρου της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ στην Αιθιοπία, εν μέσω περιφερειακής αστάθειας.

1996: Κηδεύεται στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών με τιμές αρχηγού κράτους ο Ανδρέας Παπανδρέου, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργός, που πέθανε τρεις μέρες νωρίτερα στην Εκάλη.

2000: Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ αποκαλύπτει το τρίτο μυστικό της Φάτιμα, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον και σενάρια για το μέλλον της Εκκλησίας.

2003: Ο Μαρκ Βιβιέν Φοέ, Καμερουνέζος ποδοσφαιριστής, πεθαίνει εντός γηπέδου σε αγώνα Κυπέλλου Συνομοσπονδιών, συγκλονίζοντας το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

2005: Η NASA εκτοξεύει το διαστημικό λεωφορείο Discovery STS-114, στην πρώτη της αποστολή μετά την τραγωδία του Columbia.

2007: Σημειώνεται ιστορικός καύσωνας στην Ελλάδα με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 46,2°C, καταρρίπτοντας ρεκόρ δεκαετιών. Στο Θησείο καταγράφεται η υψηλότερη θερμοκρασία από το 1897.

2015: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κηρύσσει νόμιμο τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών σε όλες τις Πολιτείες, σε μια ιστορική νίκη για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Γεννήσεις

1924 – Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος διεθνούς κύρους, με το μεγαλύτερο μέρος του έργου του γραμμένο στα Γαλλικά. Συνδύασε τη μαρξιστική σκέψη με τον Χάιντεγκερ και τον Ηράκλειτο, διατυπώνοντας τη θεωρία του ανοικτού στοχασμού. Διανοούμενος με παγκόσμια ακτινοβολία, επηρέασε βαθιά τη σύγχρονη φιλοσοφική σκέψη.

1993 – Αριάνα Γκράντε, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, παγκόσμιο pop είδωλο με τεράστια απήχηση στη νεανική κουλτούρα. Ξεκίνησε από την τηλεόραση και καθιερώθηκε στη μουσική με επιτυχίες όπως «Thank U, Next», «7 Rings» και «Into You», συνδυάζοντας φωνητική δεξιοτεχνία με εντυπωσιακή σκηνική παρουσία.

Θάνατοι

363 – Ιουλιανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας, γνωστός ως «Ιουλιανός ο Παραβάτης» λόγω της προσπάθειάς του να επαναφέρει την ειδωλολατρία σε μια αυτοκρατορία που είχε στραφεί στον Χριστιανισμό. Διανοούμενος και στρατιωτικός, σκοτώθηκε σε εκστρατεία κατά των Περσών και έμεινε στην Ιστορία ως ο τελευταίος ειδωλολάτρης αυτοκράτορας της Ρώμης.

Μακάριος, Μακαρία, Δαβίδ

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα κατά των Βασανιστηρίων

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους

Παγκόσμια Ημέρα Ψύξης