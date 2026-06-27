«Ψήφο εμπιστοσύνης» στη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης με την οποία επιβάλλεται καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη, δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο Διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, εκτιμά ότι «ήταν αναγκαία», υπογραμμίζοντας ότι με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία μειώνεται η αβεβαιότητα.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Στουρνάρας: «Η διάταξη που έφερε ο υπουργός Οικονομικών σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο 3869 ήταν αναγκαία, έδωσε απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα που είχαν προκύψει και τελικά ωφέλησε τους δανειολήπτες. Οριοθέτησε επίσης το εύρος της εφαρμογής αυτής της απόφασης μειώνοντας έτσι την αβεβαιότητα».

Υπενθυμίζεται ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής την προηγούμενη εβδομάδα και αφορά περίπου 100.000 δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη και είναι ενήμεροι, μειώνεται δραστικά η μηνιαία δόση για την εξυπηρέτηση του χρέους τους καθώς οι τόκοι τους πρακτικά σχεδόν μηδενίζονται. Παράλληλα, επιβάλλεται αναδρομική ισχύς του τρόπου υπολογισμού των τόκων (επί της μηνιαίας δόσης) με αποτέλεσμα να συμψηφίζονται οι επιπλέον τόκοι που έχουν καταβάλει κατά το παρελθόν οι δανειολήπτες με την τρέχουσα οφειλή τους.

Για παράδειγμα, ένας δανειολήπτης, που είχε υπόλοιπο οφειλής τον Ιανουάριο του 2024 144.500 ευρώ, με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες, ενώ με τη νέα μέθοδο υπολογισμού η δόση γίνεται 483 ευρώ, εκ των οποίων τα 482 ευρώ αντιπροσωπεύουν το χρεολύσιο, για την εξόφληση του κεφαλαίου, ενώ ο τόκος είναι μόλις 1 ευρώ. Το υπερβάλλον ποσό που πλήρωνε ο συγκεκριμένος δανειολήπτης από το 2024 έως σήμερα (731 – 483 = 248 ευρώ) για 30 μήνες, δηλαδή 7.440 ευρώ θα αφαιρεθεί από τη συνολική του οφειλή.

Συνεπώς, αντί να του απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου, αυτό το ποσό αφαιρείται από τις δόσεις που έχει να καταβάλει και θα πληρώσει τελικά 255 δόσεις των 483 ευρώ. Δηλαδή, ο δανειολήπτης, αντί να καταβάλει σε τόκους 74.852 ευρώ, θα πληρώσει μόνο 411 ευρώ.

Αναφορικά με την επίπτωση που θα έχει η νέα ρύθμιση στο πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ, δηλαδή στην εγγύηση που έχει προσφέρει το Ελληνικό Δημόσιο για την τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης εκτιμά ότι η μείωση των δόσεων συνεπάγεται χαμηλότερες μελλοντικές εισπράξεις για το πρόγραμμα εγγυήσεων «ΗΡΑΚΛΗΣ». Με ρύθμιση προβλέπεται δίκαιος επιμερισμός του σχετικού οικονομικού βάρους μεταξύ των τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων «ΗΡΑΚΛΗΣ», ανάλογα με το ύψος των ποσών που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ κοινωνικής προστασίας, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι η συνολική επίδραση είναι περίπου:

500 εκατ. ευρώ σε βάθος 20ετίας, λόγω των χαμηλότερων δόσεων σε δάνεια συνολικού ύψους 16,5 δισ. ευρώ

επιπλέον περίπου 200 εκατ. ευρώ από την αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης.

Ωστόσο, σημαντικό μέρος του κόστους των αναδρομικών δεν θα επιβαρύνει το Δημόσιο, καθώς θα καλυφθεί από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση δεν αφορά τις περιπτώσεις που έχουν συναφθεί μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, οι οποίες εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο. Η μηνιαία δόση στον εξωδικαστικό υπολογίζεται ως τοκοχρεολυτική δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης, όπως προβλέπεται ήδη από τον νόμο, τις κανονιστικές πράξεις και τις συμβάσεις ρύθμισης.