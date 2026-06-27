Παρά τον καύσωνα που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις διαφορετικές εκτιμήσεις για την επίδρασή του στις κρατήσεις, η ταξιδιωτική αγορά συνεχίζει να εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής διατηρούν τη δυναμική τους, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους πιο περιζήτητους προορισμούς για το φετινό καλοκαίρι, ενώ η Jet2 επεκτείνει ήδη το πρόγραμμα του 2027 με περισσότερες πτήσεις και νέες συνδέσεις προς ελληνικούς προορισμούς. Την ίδια ώρα τα έσοδα για τις τουριστικές επιχειρήσεις δεν εμφανίζουν την ίδια θετική εικόνα γεγονός που προβληματίζει την αγορά.

Πάντως, η βρετανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς τροφοδότες του ελληνικού τουρισμού, με τα τελευταία στοιχεία να επιβεβαιώνουν ότι το ενδιαφέρον για διακοπές στη χώρα μας παραμένει ισχυρό ακόμη και μέσα στην κορύφωση της θερινής περιόδου. Οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, ενώ ήδη καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα για ταξίδια το 2027, γεγονός που ενισχύει τις προοπτικές της επόμενης χρονιάς.

Οι last minute κρατήσεις στηρίζουν την αγορά

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη Βρετανία, οι μεγάλες ταξιδιωτικές επιχειρήσεις εμφανίζονται αισιόδοξες για την πορεία των κρατήσεων.

Ο εμπορικός διευθυντής της Advantage Travel Partnership, John Sullivan, ανέφερε ότι οι πωλήσεις των μελών του δικτύου αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, επισημαίνοντας ότι ο ζεστός καιρός μπορεί να λειτουργήσει είτε ως κίνητρο για ακόμη περισσότερες διακοπές είτε να στρέψει μέρος της ζήτησης προς πιο δροσερούς προορισμούς.

Από την πλευρά της Travel Network Group εκτιμάται ότι ο καύσωνας και οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις οδήγησαν σε μια προσωρινή επιβράδυνση της εμπορικής δραστηριότητας. Ωστόσο, περισσότερο από το 50% των κρατήσεων αφορά ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες εννέα εβδομάδες, ενώ ήδη καταγράφεται σημαντικό ενδιαφέρον για κρατήσεις που αφορούν το 2027.

Η Ελλάδα στους μεγάλους κερδισμένους

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες επιλογές των Βρετανών ταξιδιωτών μαζί με την Τουρκία και την Αίγυπτο.

Η Premier Travel καταγράφει αυξημένες κρατήσεις και περισσότερα αιτήματα για ελληνικούς προορισμούς, ενώ σύμφωνα με τη διοίκησή της η ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης οδηγεί ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες σε αποφάσεις της τελευταίας στιγμής.

Αντίστοιχα, η Blue Bay Travel διαπιστώνει ότι η Αίγυπτος, η Τουρκία, η Κύπρος αλλά και η Ελλάδα ανακάμπτουν μετά την προσωρινή επιβράδυνση που είχε προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, αν και εκτιμά ότι οι tour operators ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε πιο ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική για τις αναχωρήσεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.

Θετικά είναι τα μηνύματα και από άλλους μεγάλους ταξιδιωτικούς οργανισμούς. Η Protected Trust Services καταγράφει αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια τον χειμώνα του 2026 και την άνοιξη του 2027, ενώ η Inspire Group κάνει λόγο για την καλύτερη περίοδο last minute κρατήσεων στην ιστορία της.

Παράλληλα, η Kuoni αναφέρει ότι η ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε αύξηση τόσο των κρατήσεων για ευρωπαϊκούς προορισμούς το φετινό καλοκαίρι όσο και για μακρινούς προορισμούς μέσα στο 2027.

Οι προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισμό

Η ισχυρή ζήτηση από τη βρετανική αγορά αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον ελληνικό τουρισμό, ειδικά σε μια περίοδο όπου αρκετοί προορισμοί επιχειρούν να διατηρήσουν υψηλές πληρότητες μέχρι και το τέλος της θερινής περιόδου.

Ωστόσο, στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι η ένταση του ανταγωνισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε προσφορές και εκπτώσεις της τελευταίας στιγμής για τις αναχωρήσεις του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν οι αφίξεις κινηθούν σε υψηλά επίπεδα, η μέση δαπάνη ή η τελική απόδοση ανά ταξιδιώτη μπορεί να δεχθεί πιέσεις, καθώς οι επιχειρήσεις θα επιδιώξουν να καλύψουν τη διαθέσιμη αεροπορική και ξενοδοχειακή χωρητικότητα.

Νέα ώθηση από τη Jet2

Την ίδια στιγμή, η Jet2 επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στην ελληνική αγορά, ανακοινώνοντας σημαντική επέκταση του προγράμματός της από το αεροδρόμιο Λούτον για το καλοκαίρι του 2027.

Η βρετανική αεροπορική εταιρεία και ταξιδιωτικός οργανισμός προσθέτει πέντε νέα δρομολόγια προς Ελλάδα, Ισπανία και Κροατία, ενώ ενισχύει τη βάση της με ένα ακόμη αεροσκάφος.

Για την Ελλάδα προστίθενται νέες πτήσεις προς Χανιά, Κεφαλονιά και Χαλκιδική, ενώ επεκτείνεται και η θερινή περίοδος προς την Κέρκυρα, με τα δρομολόγια να ξεκινούν ήδη από την 1η Απριλίου 2027, καλύπτοντας και τη ζήτηση του Πάσχα.

Συνολικά, η Jet2 προσθέτει σχεδόν 90.000 επιπλέον αεροπορικές θέσεις από το Λούτον, αυξάνοντας τη συνολική χωρητικότητα κατά 15% σε σχέση με το καλοκαίρι του 2026. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πλέον 27 προορισμούς και έως 55 εβδομαδιαίες αναχωρήσεις στις περιόδους αιχμής.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με μία από τις σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού και δημιουργεί θετικές προοπτικές για τη διατήρηση των βρετανικών αφίξεων σε υψηλά επίπεδα και τα επόμενα χρόνια, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές επιλογές των Βρετανών ταξιδιωτών.