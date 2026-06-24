Σε περιούσιο κλάδο για την ελληνική οικονομία εξελίσσεται ο ελληνικός τουρισμός με νέο μπαράζ επενδύσεων ανά την Ελλάδα. Από το εμβληματικό Μέγαρο Σλήμαν-Μελά στο κέντρο της Αθήνας μέχρι τα Κουφονήσια, την Πάρο, τη Μύκονο και τον Πειραιά, νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, επιβεβαιώνοντας ότι ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς τομείς για επενδυτικά κεφάλαια. Μεγάλα projects δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ αλλά και μικρότερες αναπτύξεις σε δημοφιλείς προορισμούς διαμορφώνουν τη νέα εικόνα της ελληνικής φιλοξενίας.

Η ισχυρή δυναμική του ελληνικού τουρισμού συνεχίζει να τροφοδοτεί νέο κύκλο επενδύσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο, με σημαντικά έργα να προχωρούν τόσο στην Αθήνα όσο και σε κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς. Η αναβάθμιση υφιστάμενων ακινήτων, η δημιουργία νέων μονάδων και η είσοδος ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων στον τομέα της φιλοξενίας καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής τουριστικής αγοράς.

Ο όμιλος Κόκκαλη επεκτείνεται στα Κουφονήσια

Σημαντικό επενδυτικό βήμα πραγματοποιεί και ο όμιλος Κόκκαλη μέσω της Intradevelopment, ο οποίος ενισχύει το αποτύπωμά του στον τομέα της φιλοξενίας στις Κυκλάδες.

Το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την αποπεράτωση νέου τουριστικού καταλύματος στην περιοχή Αμμούδα του Άνω Κουφονησίου από την εταιρεία Koufonisia Hotel & Resort A.E., στην οποία η Intracom συμμετέχει με ποσοστό 71%.

Το έργο εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ και αφορά την ανάπτυξη μονάδας δυναμικότητας 63 κλινών. Η έγκριση συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους που αφορούν την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και από υποχρεωτική αρχαιολογική επίβλεψη κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει και δεύτερη επένδυση στο νησί, η οποία αφορά την ανακαίνιση και επέκταση υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Το μεγάλο στοίχημα του ομίλου Μήτση στην καρδιά της Αθήνας

Στην κορυφή των νέων επενδυτικών σχεδίων βρίσκεται η επένδυση του ομίλου Μήτση για τη μετατροπή του ιστορικού Μεγάρου Σλήμαν-Μελά σε πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων.

Πρόκειται για project ύψους 36 εκατ. ευρώ, το οποίο εισέρχεται πλέον σε νέα φάση μετά την έγκριση της αρχιτεκτονικής προμελέτης από το υπουργείο Πολιτισμού. Το σχέδιο αφορά την αποκατάσταση του εμβληματικού κτιρίου στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Χαριλάου Τρικούπη, καθώς και του γειτονικού κτιρίου του Ελληνικού Ωδείου.

Η επένδυση προβλέπει τη δημιουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας υψηλών προδιαγραφών, με πρόσθετη πτέρυγα φιλοξενίας, πισίνα στο δώμα και εστιατόριο με πανοραμική θέα προς το κέντρο της Αθήνας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται παράλληλα στη διάσωση και επαναλειτουργία του ιστορικού κινηματογράφου ΙΝΤΕΑΛ, ο οποίος θα διατηρήσει τον πολιτιστικό του χαρακτήρα και θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις, συνέδρια και θεατρικές παραστάσεις.

Η επένδυση βασίζεται στη μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου από τον e-ΕΦΚΑ για 35 χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη δέκα, ενώ εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας.

Νέες αφίξεις στην Πάρο

Την ίδια ώρα, η Πάρος συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον επενδυτών.

Στην περιοχή Μάρπησσα προχωρά η ανάπτυξη νέου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων σε έκταση περίπου 26 στρεμμάτων. Το έργο περιλαμβάνει κολυμβητική δεξαμενή, ισόγεια δωμάτια και διώροφα διαμερίσματα, ενώ έχει ήδη εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία HG HONG GONG ENTERPRISE ΙΚΕ, η οποία ποντάρει στη συνεχιζόμενη άνοδο της ζήτησης για ποιοτικές μονάδες φιλοξενίας στο νησί.

Νέα ξενοδοχειακή μονάδα στη Μύκονο

Νέα επένδυση προωθείται και στη Μύκονο, έναν από τους ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Το έργο αφορά την ανέγερση νέου διώροφου ξενοδοχείου δύο αστέρων με υπόγειο και ανοιχτή κολυμβητική δεξαμενή στην περιοχή Πλατύς Γιαλός. Η μονάδα θα αναπτυχθεί σε οικόπεδο έκτασης περίπου 1,05 στρεμμάτων και έχει ήδη λάβει προέγκριση οικοδομικής άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μυκόνου.

Παρότι πρόκειται για μικρότερης κλίμακας ανάπτυξη σε σχέση με άλλα έργα, εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα επενδύσεων που συνεχίζει να καταγράφεται στο νησί.

Ο Πειραιάς ενισχύει το ξενοδοχειακό του δυναμικό

Νέο ξενοδοχείο αναμένεται να αποκτήσει και ο Πειραιάς, αξιοποιώντας τη δυναμική που δημιουργούν τα μεγάλα έργα μεταφορών και η αυξημένη επιβατική κίνηση.

Η επένδυση αφορά τη μετατροπή πρώην κτιρίου γραφείων επί της οδού Γ. Κασιμάτη 10-12, ακριβώς μπροστά από τον σταθμό Μετρό Πειραιάς. Φορέας του έργου είναι η ATHENARUM PORTUS A.E., η οποία φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τη στρατηγική θέση του ακινήτου σε μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες περιοχές της πρωτεύουσας.

Ο τουρισμός συνεχίζει να προσελκύει κεφάλαια

Οι νέες επενδύσεις σε Αθήνα, Πειραιά και Κυκλάδες επιβεβαιώνουν ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Από τα μεγάλα έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέχρι τις μικρότερες μονάδες που ενισχύουν το τουριστικό προϊόν τοπικών προορισμών, το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό, δημιουργώντας νέες υποδομές, θέσεις εργασίας και πρόσθετη αξία για τον ελληνικό τουρισμό.