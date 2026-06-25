Σημαντική ανθεκτικότητα απέναντι σε ένα υποθετικό σενάριο ολοκληρωτικής οικονομικής κατάρρευσης επέδειξαν οι 32 μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες, περνώντας με επιτυχία τα ετήσια stress tests της Federal Reserve. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, οι τραπεζικοί κολοσσοί, μεταξύ των οποίων η JPMorgan Chase, η Bank of America και η Goldman Sachs, θα έχαναν περισσότερα από 708 δισεκατομμύρια δολάρια σε περίπτωση κραχ, ωστόσο θα παρέμεναν πάνω από τα υποχρεωτικά ρυθμιστικά όρια κεφαλαίου.



Η εξέλιξη αυτή άνοιξε αμέσως τον δρόμο σε αρκετά κορυφαία ιδρύματα της Wall Street, όπως η JPMorgan, η Goldman Sachs και η Morgan Stanley, να ανακοινώσουν σχέδια για αύξηση των μερισμάτων προς τους μετόχους τους.



Η ετήσια αυτή άσκηση, η οποία ξεκίνησε το 2009 για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, αξιολογεί την αντοχή του συστήματος μέσα από ακραία σενάρια. Το φετινό μοντέλο προσομοίωσης περιλάμβανε μια βαθιά παγκόσμια ύφεση, εκτόξευση της ανεργίας στο 10% και βουτιά 30% στις τιμές των κατοικιών.

Οι υποθετικές απώλειες περιλαμβάνουν 200 δισ. δολάρια από πιστωτικές κάρτες, 75 δισ. από εμπορικά ακίνητα και πάνω από 150 δισ. από εταιρικά δάνεια. Παρά τα τρομακτικά νούμερα, η Fed διαπίστωσε ότι τα συνολικά ίδια κεφάλαια θα μειώνονταν κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας τη μικρότερη πτώση των τελευταίων τουλάχιστον επτά ετών.



«Τα σημερινά αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη δύναμη του τραπεζικού συστήματος», δήλωσε η αντιπρόεδρος εποπτείας της Fed, Μισέλ Μπόουμαν.



Το φετινό τεστ, πάντως, έχει μικρότερο αντίκτυπο από το συνηθισμένο. Η Fed αποφάσισε να «παγώσει» τα περσινά κεφαλαιακά μαξιλάρια ασφαλείας (stress capital buffers) μέχρι το 2027, ανεξάρτητα από τα τρέχοντα αποτελέσματα, καθώς επανεξετάζει συνολικά τη διαδικασία μετά από προσφυγές τραπεζικών λόμπι.



«Θα έπρεπε να είναι ένα γεγονός που επηρεάζει λιγότερο την αγορά», είχε προβλέψει ο Κρίστοφερ ΜακΓκράτι, επικεφαλής έρευνας αμερικανικών τραπεζών της KBW.

The Marriner S. Eccles Federal Reserve Board Building is seen in Washington, Monday, Nov. 18, 2024. (AP Photo/Jose Luis Magana)

Οι αμερικανικές τράπεζες επωφελούνται ήδη από χαλαρότερους κανόνες, έχοντας δαπανήσει ποσά-ρεκόρ για επαναγορές μετοχών το πρώτο τρίμηνο του έτους.



Παράλληλα, η Fed ηγείται της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων «Basel Endgame», με την τρέχουσα πρόταση να μειώνει απότομα τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις μεγάλες τράπεζες, γεγονός που αποτελεί τεράστια νίκη για τον κλάδο.



Την ίδια ώρα, η κεντρική τράπεζα προχωρά σε βαθιά αναδιοργάνωση, μειώνοντας το εποπτικό της προσωπικό κατά 30% με πρωτοβουλία της Μπόουμαν, η οποία σε εσωτερικό σημείωμα ανέφερε ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε και θα τεθεί σε ισχύ στις 12 Ιουλίου, σύμφωνα με τους Financial Times.