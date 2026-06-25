Προσωπικά αντικείμενα τεσσάρων Ελλήνων θυμάτων των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης και καταναγκαστικής εργασίας επέστρεψαν οριστικά στις οικογένειές τους, κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα φορτισμένης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Γιάννος Κρανιδιώτης» του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η τελετή αυτή επισφράγισε την ολοκλήρωση της διεθνούς εκστρατείας #StolenMemory στην Ελλάδα, μια προσπάθεια με τεράστια συμβολική και ανθρωπιστική σημασία για την αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης.

Μια διπλή παγκόσμια πρωτιά για την Ελλάδα

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης παρουσιάζει δύο μοναδικά χαρακτηριστικά σε διεθνές επίπεδο, ξεκινώντας από το γεγονός του πλήρους εντοπισμού των δικαιούχων. Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα παγκοσμίως που κατάφερε να εντοπίσει τις οικογένειες του συνόλου των πολιτών της, των οποίων προσωπικά αντικείμενα φυλάσσονταν στα Αρχεία Arolsen.

Παράλληλα, η χώρα μας κατέγραψε μια πρωτιά μέσω του κρατικού προγράμματος με τη μαθητική κοινότητα. Πρόκειται για τη μοναδική μέχρι σήμερα περίπτωση διεθνώς, κατά την οποία η συμμετοχή των σχολείων στη διαδικασία αναζήτησης εντάχθηκε σε μια κεντρικά σχεδιασμένη κρατική πρωτοβουλία, η οποία υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και την Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τα κειμήλια που επέστρεψαν στους οικείους τους

Η συγκίνηση κορυφώθηκε κατά την απόδοση των κειμηλίων, καθώς και των αντιγράφων των πρωτότυπων εγγράφων που φυλάσσονται στα Αρχεία Arolsen, τα οποία αποτελούν τον μεγαλύτερο φορέα τεκμηρίωσης των ναζιστικών εγκλημάτων παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια της τελετής, το ρολόι του Ευάγγελου Κερασιώτη παραδόθηκε στη σύζυγο του αδελφού του, Καίτη Κερασιώτη, μετά από έρευνα και οπτικοακουστικό υλικό που ετοίμασε η μαθητική ομάδα του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Στην πορεία της εκδήλωσης, ένα πορτοφόλι με νομίσματα, ένα δαχτυλίδι και ένα ρολόι τσέπης με την αλυσίδα του, που ανήκαν στον Δημήτριο Βαφειάδη, παραδόθηκαν στον ανιψιό του, Δημήτριο Βαχαρέλη, κατόπιν της διαδικασίας αναζήτησης που πραγματοποίησε το 2ο Γενικό Λύκειο Κορωπίου.

Επίσης, το ρολόι του Γιώργου Σαγματόπουλου αποδόθηκε στην εγγονή της αδελφής του, Παναγιώτα Γαλάνη, μετά από την αντίστοιχη προσπάθεια της μαθητικής ομάδας του 7ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας.

Τέλος, ένα βραχιόλι και μια μικρή καρφίτσα του Νικόλαου Φασουλιώτη παραδόθηκαν στην κόρη του, Κωνσταντία Τσιοπτσή, η οποία ευχαρίστησε θερμά όλους τους εμπλεκόμενους, μετά από την έρευνα του 1ου Γενικού Λυκείου Υμηττού.

Στην εκδήλωση υπήρξε ευρεία εκπροσώπηση της πολιτικής, διπλωματικής και θρησκευτικής ηγεσίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, Γεώργιο Καλαντζή, ενώ τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, εκπροσώπησε η Πρέσβυς Χρυσούλα Αλειφέρη, Ειδική Απεσταλμένη για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού και την Προάσπιση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος.

Τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο Β΄ εκπροσώπησε ο Αρχιμανδρίτης π. Αμφιλόχιος Διαμαντίδης. Τα Αρχεία Arolsen εκπροσωπήθηκαν από τον νέο Διευθυντή τους, Moritz Wein, ενώ στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, κ. Γιώργος Πολυδωράκης, η Υπηρεσιακή Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβυς Θηρεσία-Παρασκευή Αγγελάτου, καθώς και η Διευθύντρια του Γραφείου του ΓΓ Θρησκευμάτων, κα Βασιλική Κεραμίδα.