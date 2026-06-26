Ένα σημαντικό πρόγραμμα εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης του Παναθηναϊκού Σταδίου, ξεκίνησε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με στόχο τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής του αξίας.

Η πρώτη φάση των εργασιών αφορά την ολική αντικατάσταση του ταρτάν του στίβου, το οποίο, έπειτα από πολλά χρόνια συνεχούς χρήσης και φιλοξενίας σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων και καθημερινών προπονήσεων, είχε φθαρεί σημαντικά.

Ο νέος τάπητας είναι γερμανικής κατασκευής, θα είναι στα χρώματα της Ελληνικής σημαίας και είναι πιστοποιημένος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου για αγώνες κατηγορίας Diamond league.

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία Capital Maritime & Trading Corp., ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη δεν θα σταματήσουν στο ταρτάν.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του ταρτάν έχει προγραμματιστεί ο εκτεταμένος καθαρισμός των μαρμάρων του Καλλιμάρμαρου, με απόλυτο σεβασμό στον ιστορικό χαρακτήρα του μοναδικού αυτού μνημείου, ώστε να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η απαράμιλλη ομορφιά και η διαχρονική του λάμψη.

Επίσης θα γίνει εγκατάσταση νέου σύγχρονου συστήματος φωτισμού, το οποίο θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τη λειτουργικότητα και την αισθητική του Σταδίου, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες για αθλητές, επισκέπτες και διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος δήλωσε για τις εργασίες που ξεκίνησαν: «Για πρώτη φορά στην ιστορία η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κάνει έργο ουσίας για την χώρα με χρήματα Ελλήνων ευεργετών όπως στην προκειμένη περίπτωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, χωρίς την παραμικρή κρατική υποστήριξη!

Η συντήρηση και αναβάθμιση του ιστορικού Παναθηναϊκού Σταδίου όπου έγιναν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες θα φέρει τη διεξαγωγή αγώνων στίβου επιπέδου Diamond League εντός του 2027.

Η συντήρηση της κληρονομιάς μας, πρέπει να είναι πάντα πρώτη προτεραιότητα όλων με τα έργα αυτά, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επιβεβαιώνει τη διαρκή της δέσμευση για την προστασία, την αναβάθμιση και την ανάδειξη του μοναδικού σταδίου στον κόσμο που είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από λευκό μάρμαρο».