Νέες πληροφορίες για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη αναφέρουν ότι λίγο πριν αφαιρεθεί η ζωή της με βίαιο τρόπο, είχε αποκτήσει 50.000 ευρώ, με την αστυνομία να εξετάζει αν ο δράστης είχε πρόσβαση σε αυτό το ποσό.

Σύμφωνα με τις «Αποκαλύψεις», η γυναίκα από την πώληση περιουσιακού στοιχείου φέρεται να είχε λάβει 50.000 ευρώ. Η εκπομπή του ΑΝΤ1 ανέφερε πως θα έδινε όλο το ποσό ή μέρος αυτού στους γονείς της, που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους.

Εντούτοις, από τις 50.000 ευρώ δεν έδωσε κάποιο ποσό στους γονείς της, τη στιγμή που βρέθηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά στο κοντέινερ του δολοφόνου που ήταν στο χωράφι που έθαψε τη Σταυρούλα.

Μέσα στο κοντέινερ εντοπίστηκαν 5.000 ευρώ σε μετρητά και 9.135 ευρώ επίσης σε μετρητά, σε δύο διαφορετικά σημεία μέσα στο χώρο.

Η αστυνομία, αμφισβητώντας την εκδοχή του δράστη ότι είχε παράνομο δεσμό με το θύμα, εξετάζει τρία σενάρια για τα χρήματα της Σταυρούλας, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο μέρος από αυτά να αποτελούν τα μετρητά στο κοντέινερ.

Το πρώτο είναι ο δράστης να έκλεψε τη Σταυρούλα πριν ή μετά τη δολοφονία της, το δεύτερο να δανείστηκε χρήματα και το τρίτο να την έπεισε με κάποιο τρόπο να του δώσει λεφτά.

Τα τελευταία δραματικά λεπτά της στα χέρια του 43χρονου

Αιτία θανάτου της άτυχης 45χρονης Σταυρούλας, σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, είναι οι σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ειδικότερα, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως τα θανατηφόρα τραύματα προκλήθηκαν από τα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία φέρεται να καταφέρθηκαν με ξύλινο κούτσουρο από τον 43χρονο κατηγορούμενο.

Τα δύο τραύματα από μαχαίρι που εντοπίστηκαν στο στήθος της άτυχης γυναίκας χαρακτηρίζονται επιφανειακά και δεν συνδέονται με τον θάνατό της.

Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού δείχνει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη λίγα λεπτά πριν φτάσει στο σπίτι όπου επρόκειτο να χάσει τη ζωή της.

Στο βίντεο η γυναίκα φαίνεται να περπατά ήρεμα προς την κατοικία που ζούσε ο 43χρονος, κρατώντας αντικείμενα που μοιάζουν με σακούλες, χωρίς να δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τι πρόκειται να ακολουθήσει.