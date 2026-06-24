Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα βίντεο που δείχνει στιγμές από τη μεταφορά της νεκρής Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη από τον Σκοπιανό καθ’ ομολογία δολοφόνο της.

Το βίντεο προβλήθηκε στο Live News και σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, ο δολοφόνος δυσκολεύτηκε να τοποθετήσει τη σορό της Σταυρούλας στο βαν. Έτσι, φέρεται να χρησιμοποίησε καρότσι οικοδομής, το οποίο είχε μέσα στο όχημά του, εφόσον σιγουρεύτηκε ότι δεν περνούσε κανείς έξω από το σπίτι του.

Το βίντεο δείχνει τον δολοφόνο να οδηγεί το βαν του, όπου μέσα έχει νεκρή τη γυναίκα και πηγαίνει να θάψει τη σορό της, ώστε να αποκρύψει το βίαιο έγκλημα.

Δείτε το βίντεο:

Τα τελευταία της λεπτά στα χέρια του δράστη

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που αφορούν τη στυγερή δολοφονία της Σταυρούλας. Αν και αρχικά ο δράστης έδειχνε αμετανόητος και κατηγορούσε τη 45χρονη, πλέον δηλώνει μετανιωμένος για το φονικό και ζητά συγγνώμη.

Αιτία θανάτου της άτυχης 45χρονης, σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, είναι οι σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ειδικότερα, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι τα θανατηφόρα τραύματα προκλήθηκαν από τα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία φέρεται να καταφέρθηκαν με ξύλινο κούτσουρο από τον 43χρονο κατηγορούμενο. Αντίθετα, τα δύο τραύματα από μαχαίρι που εντοπίστηκαν στο στήθος της άτυχης γυναίκας χαρακτηρίζονται επιφανειακά και δεν συνδέονται με την αιτία θανάτου.

Μέσα στο βανάκι που ο 43χρονος μετέφερε την άτυχη γυναίκα εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, όπως επίσης και στο σπίτι του φονικού.

Ποιο ήταν τελικά το κίνητρο της δολοφονίας

Ο κατηγορούμενος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία υποστήριξε ότι στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και πως στις 30 Μαΐου, όταν η 45χρονη επισκέφθηκε το σπίτι του για έλεγχο, ακολούθησε έντονος καβγάς.

Όπως ισχυρίστηκε, η γυναίκα τον απείλησε ότι θα ενημέρωνε τη σύζυγό του για τη μεταξύ τους σχέση.

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη απειλή να αποτέλεσε την αφορμή για το έγκλημα. «Η φράση της Σταυρούλας “θα το πω στη γυναίκα σου” φέρεται να είναι η αιτία που έκανε τον Σκοπιανό να της επιτεθεί, σύμφωνα με τις αρχές», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Επίσης, εξετάζεται και η ιδιαίτερη σχέση εξάρτησης που φέρεται να είχε ο 43χρονος με τη σύζυγό του, καθώς ο γάμος τους τού παρείχε σημαντικά οφέλη, μεταξύ των οποίων η νόμιμη παραμονή και εργασία του στην Ελλάδα.