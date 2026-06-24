Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρετούν σήμερα στο Βαρύπετρο Χανίων τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία έπεσε θύμα μιας στυγερής δολοφονίας που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Οι οικείοι της 45χρονης ζητούν να αποδοθεί Δικαιοσύνη και να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο άνθρωπος που ομολόγησε την εγκληματική πράξη.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο πλευρό της αδυνατούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν τον άδικο και τραγικό τρόπο με τον οποίο χάθηκε από τη ζωή. Μέσα στον πόνο τους ζητούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

Την Παρασκευή στον ανακριτή

Την ίδια στιγμή, την Παρασκευή (26/06), ο 43χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια, καθώς και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η υπόθεση ξεκίνησε με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στις 30 Μαΐου από την περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων. Ωστόσο, η δήλωση εξαφάνισής της υποβλήθηκε στις 7 Ιουνίου από τον αδελφό της, ο οποίος πληροφορήθηκε ότι αγνοείται μόλις εξήλθε από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν μέχρι τότε. Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε μεγάλη κινητοποίηση από συγγενείς, φίλους και αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό της, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν τόσο στον κύκλο των επαφών της όσο και στις τελευταίες κινήσεις που είχε πραγματοποιήσει πριν εξαφανιστεί.

Σύντομα στο μικροσκόπιο των Αρχών μπήκε ο 43χρονος που νοίκιαζε ακίνητο της 45χρονης, καθώς κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν αντιφάσεις στις καταθέσεις του και στοιχεία που ενίσχυσαν τις υποψίες των αστυνομικών. Ο άνδρας κλήθηκε πολλές φορές να δώσει εξηγήσεις, ενώ σύμφωνα με το Creta24 επιχείρησε να παραπλανήσει την έρευνα. Μάλιστα, φέρεται να προσπάθησε να κατευθύνει τις υποψίες ακόμη και προς τον αδελφό της Σταυρούλας, παρότι εκείνος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και δεν υπήρχε τρόπος να συνδεθεί με την εξαφάνισή της.

Καθοριστικής σημασίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης αποδείχθηκαν τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί από το σπίτι και το όχημα του 43χρονου. Οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν ταυτοποιήθηκαν εργαστηριακά με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Υπό το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων και έπειτα από πολύωρη ανάκριση, ο 43χρονος «έσπασε» το πρωί της 21ης Ιουνίου, παραδεχόμενος τη δολοφονία της γυναίκας. Παράλληλα υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό της, σε αγροτική έκταση που βρίσκεται περίπου εννέα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στην ομολογία του, μετά τη δολοφονία μετέφερε το σώμα της 45χρονης και το έσυρε μέχρι το βαν που χρησιμοποιούσε. Στη συνέχεια το μετέφερε στο σημείο όπου το έθαψε, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να εξαφανίσει κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να τον συνδέσει με το έγκλημα.