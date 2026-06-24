Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν τη στυγερή δολοφονία της Σταύρουλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Αν και αρχικά ο δράστης έδειχνε αμετανόητος και κατηγορούσε τη 45χρονη πλέον δηλώνει μετανιωμένος για το φονικό και ζητά συγγνώμη.

Ο 43χρονος τις τελευταίες ώρες φέρεται να εξέφρασε μεταμέλεια και να ζήτησε συγγνώμη τόσο από την οικογένεια του θύματος όσο και από τη δική του.

«Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου», φέρεται να είπε.

Τα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο την 45χρονη και η τελευταία της βόλτα

Αιτία θανάτου της άτυχης 45χρονης σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας είναι οι σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ειδικότερα η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι τα θανατηφόρα τραύματα προκλήθηκαν από τα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία φέρεται να καταφέρθηκαν με ξύλινο κούτσουρο από τον 43χρονο κατηγορούμενο. Αντίθετα, τα δύο τραύματα από μαχαίρι που εντοπίστηκαν στο στήθος της άτυχης γυναίκας χαρακτηρίζονται επιφανειακά και δεν συνδέονται με την αιτία θανάτου.

Μέσα στο βανάκι που ο 43χρονος μετέφερε την άτυχη γυναίκα εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος όπως επίσης και στο σπίτι του φονικού.

Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού, το οποίο παρουσίασε το Live News, καταγράφει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη λίγα λεπτά πριν φτάσει στο σπίτι όπου επρόκειτο να χάσει τη ζωή της.

Στο βίντεο η 45χρονη εμφανίζεται να περπατά ήρεμα προς την κατοικία, κρατώντας αντικείμενα που μοιάζουν με σακούλες, χωρίς να δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τι πρόκειται να ακολουθήσει. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, το συγκεκριμένο υλικό αποδείχθηκε καθοριστικό για την πορεία των ερευνών.

Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα αποχαιρετήσουν τη Σταυρούλα Λεβεντάκη σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:15 το πρωί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Βαρύπετρο Χανίων.

Ποιο ήταν τελικά το κίνητρο της δολοφονίας

Ο κατηγορούμενος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία υποστήριξε ότι στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και πως στις 30 Μαΐου, όταν η 45χρονη επισκέφθηκε το σπίτι του για έλεγχο, ακολούθησε έντονος καβγάς.

Όπως ισχυρίστηκε, η γυναίκα τον απείλησε ότι θα ενημέρωνε τη σύζυγό του για τη μεταξύ τους σχέση.

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη απειλή να αποτέλεσε την αφορμή για το έγκλημα. «Η φράση της Σταυρούλας “θα το πω στη γυναίκα σου” φέρεται να είναι η αιτία που έκανε τον Σκοπιανό να της επιτεθεί, σύμφωνα με τις αρχές», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Επίσης, εξετάζεται και η ιδιαίτερη σχέση εξάρτησης που φέρεται να είχε ο 43χρονος με τη σύζυγό του, καθώς ο γάμος τους τού παρείχε σημαντικά οφέλη, μεταξύ των οποίων η νόμιμη παραμονή και εργασία του στην Ελλάδα.