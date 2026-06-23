Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις γύρω από τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η οποία βρέθηκε νεκρή έπειτα από εβδομάδες αγωνίας και αναζητήσεων, σε μια υπόθεση που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Νέα στοιχεία που έρχονται στο φως ρίχνουν φως στις τελευταίες ώρες της άτυχης γυναίκας, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης και το κίνητρο πίσω από το φρικτό έγκλημα που έχει ομολογήσει ο 43χρονος ενοικιαστής της.

Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού, το οποίο παρουσίασε το Live News, καταγράφει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη λίγα λεπτά πριν φτάσει στο σπίτι όπου επρόκειτο να χάσει τη ζωή της.

Στο βίντεο η 45χρονη εμφανίζεται να περπατά ήρεμα προς την κατοικία, κρατώντας αντικείμενα που μοιάζουν με σακούλες, χωρίς να δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τι πρόκειται να ακολουθήσει. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, το συγκεκριμένο υλικό αποδείχθηκε καθοριστικό για την πορεία των ερευνών.

«Φαίνεται στην κάμερα να μην κρατάει οτιδήποτε, να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να γυρίζει πίσω στα Χανιά, να είναι διαφορετική χρονική στιγμή από εκείνη που έλεγαν κάποιοι μάρτυρες αλλά και ο ίδιος ο δράστης. Αυτό είναι το βίντεο που ουσιαστικά καθοδήγησε τις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανατριχιαστική λεπτομέρεια που εξετάζουν οι Αρχές

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί μία ακόμη πληροφορία που προέκυψε από την έρευνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές, ο 43χρονος φέρεται να είχε κλείσει το στόμα της γυναίκας με χαρτοταινία, η οποία όμως δεν είχε ισχυρή συγκολλητική δράση.

Η 45χρονη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατάφερνε επανειλημμένα να αφαιρεί την ταινία και να καλεί σε βοήθεια. Ο δράστης φέρεται να προσπάθησε περισσότερες από μία φορές να την ακινητοποιήσει και να την εμποδίσει να φωνάζει, πριν της καταφέρει τα μοιραία χτυπήματα που οδήγησαν στον θάνατό της.